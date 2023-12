Explotó Lucía y le dio con todo a una mujer de Gran Hermano

Durante una actividad de manualidades el pasado jueves, los participantes pintaban sus obras cuando Sabrina notó la ausencia del pote de pintura blanco. Acusando a Juliana, la tensión aumentó rápidamente. "No, ya encontré a la chorra", expresó Sabrina, desatando la confrontación.

En respuesta, Furia no se quedó atrás y lanzó adjetivos calificativos hacia Sabrina: "Mirá quién habló, la burra. ¿Empezamos con los adjetivos calificativos?". La situación alcanzó su punto álgido cuando Lucía decidió intervenir y lanzar una advertencia directa a Furia: "Furia, cerrá el orto antes que te clave una...", dejando la frase sin concluir.

SABRINA: "Alguien me sacó el blanco?" EMMA: "Querés blanco? acá hay." SABRINA: "Nono ya encontré a la chorra." FURIA: "Mirá quién habló, la burra. Ya empezamos con los adjetivos calificativos parece." LUCIA: "Furia cerra el orto antes que te clave una..." #GranHermano pic.twitter.com/Ykd9L8DDEt

Cómo fue la reacción de los televidentes ante una nueva pelea en Gran Hermano

La reacción de Lucía no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los fanáticos de Gran Hermano 2023 expresaron su apoyo. "Lucía es mi mujer, cómo me encanta", "Cada vez la amo más" y "Son mis preferidas" fueron algunos de los comentarios que se destacaron en la plataforma X, exTwitter.

La tensión en la casa alcanzó su punto máximo con la intervención de Lucía, quien, exhausta de las constantes peleas, decidió poner fin a la situación. "Antes que te clave una", advirtió la jugadora de fútbol salteña. La respuesta de Furia no se hizo esperar, añadiendo ironía a la situación: "¡Vamos! Alguien que me puso los puntos y de la manera que a mí me gusta".

Este nuevo enfrentamiento ha generado diversas reacciones entre los seguidores del reality, quienes esperan ansiosos los próximos capítulos de la convivencia en Gran Hermano 2023. La certeza que si hay es que Juliana sigue siendo el personaje más polémico de la casa luego de haberse salvado el último fin de semana con el voto del público.