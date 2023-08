Fer Dente en medio de una inesperada crisis

En las últimas horas, han empezado a aparecer señales que insinúan que podrían estar pasando por un momento complicado en su relación. Las pistas para detectar este conflicto provienen de su actividad en las redes sociales, lo cual no pasa desapercibido para los usuarios.

Fer Dente 1.jpg

Además, frases como "La fuerza es lo fuerte que estás" o "¿Qué nos queda al resto?" que solía dejar Fer Dente en las fotos de su pareja, han quedado en el pasado, lo que ha despertado sospechas de que la pasión entre ellos podría estar disminuyendo.

A pesar de este cambio en su interacción en línea, todavía siguen siendo seguidores mutuos en Instagram, lo cual no puede pasarse por alto. No obstante, el portal lomaspopu.com ha planteado la posibilidad de que estén atravesando una etapa de crisis o, inclusive, un proceso de separación. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que Dente ha comenzado a subir más fotos de lo habitual en sus redes sociales.

Fernando Dente oficializó su relación con Di Pace en junio de 2020, compartiendo una imagen de ambos abrazados frente a un espejo durante el auge de la pandemia. Desde entonces, han mostrado una relación sólida, expresando en entrevistas su profundo enamoramiento.

Fer Dente 2.jpg

"Hace tres años que estamos juntos, nos conocimos en Kinky Boots y una semana antes de la pandemia empezamos a salir, así que nuestra primera cita, ir a comer afuera, fue a los 7 meses de estar de novios, porque nos agarró todo el confinamiento al principio", detalló Fernando Dente recientemente en una entrevista con Para Ti.

Ambos estaban trabajando juntos en el proyecto Heathers, donde Fernando dirige y Nicolás es protagonista junto con Sofi Morandi y Julia Tozzi. Aunque meses atrás habían hablado sobre su deseo de ser padres, las señales en las redes sociales han sembrado incertidumbre sobre el futuro de su relación. En medio de la incógnita, se espera que el tiempo revele más detalles sobre esta situación.