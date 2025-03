Fernanda Iglesias contó por qué odia al Chavo Fucks

El Chavo, polémico como siempre, había tenido un fuerte cruce con Fernanda Iglesias cuando aún formaba parte del programa de Canal 9. Tal es así que allá por 2010 amenazó con irse diciendo: "Me bajo del barco. Si ella sigue yo no vuelvo, no tengo ganas de discutir", y esa misma noche que los tuvo enfrentado, Fernanda publicó un tweet que daba cuenta de que la relación no tenía vuelta atrás: "No soporto más al Chavo". No obstante, Iglesias minimizó esta situación y dijo: "Teníamos discusiones al aire pero las sabíamos controlar. Después íbamos todos a comer juntos".