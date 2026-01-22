Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop con publicar videos suyos

El actor venezolano se cansó de su exesposa y le hizo una dura advertencia si vuelve a hablar de él.

Este jueves Fernando Carrillo protagonizó un polémico móvil en el que amenazó a su exesposa Catherine Fulop . El venezolano charló con Moria Casán y, sin filtros, le pidió a la actriz que deje de hablar de él porque tomará cartas en el asunto.

La tensión entre Carrillo y Fulop aumentó con la detención de Nicolás Maduro . Sin embargo, no es de ahora ya que la expareja se encuentra enfrentada por cuestiones personales cuando él le fue infiel el día de su casamiento.

Ahora la cuestión política vinculada a Venezuela no solo los pone en veredas opuestas, sino en un fuerte enfrentamiento que podría terminar en la justicia.

Fulop había dicho “a cada cochino le llega su 3 de enero” y Moria le recordó esta frase a Carrillo quien, sin filtros, arremetió contra la actriz y le hizo una fuerte advertencia.

“Lo que le pediría a Catherine, para no tener que sacar unos videitos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí. Qué deje de hablar de mi, bien o mal”, advirtiendo sobre la filtración de unos videos de la actriz durante su noviazgo.

“¿Pornos?”, consultó Casán y lejos de esquivar la pregunta, el actor lanzó: “Aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve bellísima, yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”.