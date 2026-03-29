Floppy Tesouro, otra vez con problemas de salud: qué le pasó

La modelo, que había sufrido de neuralgia del trigémino, ahora deberá volver al hospital por una nueva afección.

La modelo Floppy Tesouro volvió a referirse públicamente a su estado de salud, en medio de un tratamiento complejo que atraviesa desde hace semanas. La situación comenzó tras una anestesia odontológica que derivó en una neuralgia del trigémino , una patología caracterizada por dolores intensos. A través de sus redes sociales, compartió cómo impacta el cuadro en su vida cotidiana. Su testimonio generó preocupación entre sus seguidores.

En un video reciente, la mediática relató cómo enfrenta el día a día con dolor. “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, obviamente me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo ”, expresó. Sin embargo, reconoció sus límites físicos. “Hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy. Ya más estaría esforzándome”, sostuvo.

Además, explicó que no se encuentra en condiciones óptimas para cumplir con todas sus actividades. “Estoy a media máquina, porque realmente no estoy al cien por ciento ”, afirmó. Por ese motivo, decidió cancelar su presencia en un evento social. La ex participante del Bailando también hizo hincapié en el desgaste que le provoca el dolor persistente. “Cuando uno tiene muchos dolores y hace muchos meses, estoy física y mentalmente agotada ya en un punto ”, confesó.

Floppy 2 La medicación que toma la modelo tampoco la ayuda a dormir.

A pesar de eso, aseguró que intenta sostener sus compromisos. “Le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo”, agregó. Otro de los puntos que detalló fueron los efectos secundarios de la medicación. “Me está dando efectos adversos. Ayer tenía como una erupción y una picazón muy fea que no me dejaba ni dormir”, contó.

En las últimas horas, la modelo recibió un nuevo diagnóstico odontológico. “Fui a ver una segunda opinión odontológica y tengo pulpitis aguda”, reveló. Sobre los pasos a seguir, anticipó: “Van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores”.

Más allá del tratamiento, destacó la importancia del descanso y el vínculo con su hija. “Si bien estoy maquillada y peinada para irme a un evento, no lo voy a hacer”, explicó. Luego, agregó: “Necesito apachucharme con mi nena y descansar hasta recomponerme”. La pequeña Moorea se convirtió en su principal sostén emocional.

El agradecimiento de Floppy Tesouro a sus seguidores

Finalmente, agradeció el acompañamiento constante de sus seguidores. “Los leo a todos siempre, les agradezco y por eso quería contarles el diagnóstico ”, expresó. También explicó por qué no puede responder todos los mensajes. “Sé que están ahí en el minuto a minuto y me hace muy bien compartirlo con ustedes”, concluyó. Mientras tanto, continúa enfocada en su recuperación.