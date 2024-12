Flor de la V habló sobre su despido de Intrusos y contó su verdad

Según explicó Flor, la decisión de finalizar su ciclo en Intrusos fue tomada por la nueva gerencia del canal, a pesar de reconocer su desempeño y los buenos resultados obtenidos en términos de audiencia y publicidad: “Me descolocó la noticia. Formé parte de un programa que funciona muy bien, gana en su franja horaria y está muy vendido en los PNT”. No obstante, la conductora destacó la calidad de los vínculos laborales que construyó durante estos años en América TV: “Desde el primer día me sentí como en casa. Estos tres años fui muy feliz, y pasarla bien en el trabajo es algo que no sucede a menudo”.

En su despedida, Flor también expresó gratitud hacia el equipo que la acompañó durante esta etapa: “Tenía una producción increíble que me ayudó a crecer como persona y conductora, además de panelistas que fueron un pilar fundamental de mi trabajo”. Finalmente, agradeció el cariño del público, que le envió innumerables mensajes de apoyo tras la noticia de su salida.

Flor de la V 2.jpg Flor de la V

Que pasó con Intrusos y Flor de la V

En medio del impacto por la desvinculación de Flor de la V, comenzaron a surgir detalles sobre su relación con el equipo de Intrusos. Josefina Pouso, actual panelista del programa, habló al respecto en El Run Run del Espectáculo y dejó declaraciones que generaron controversia. Según Pouso, la noticia sorprendió incluso a Flor, quien hasta último momento creía que no habría cambios en el programa. “Pensábamos que era una opereta cuando surgieron los rumores de que Pallares y Lussich venían. Le preguntamos a Florencia y ella dijo: ‘No, seguimos normal’”, relató.

Pouso también opinó sobre la forma en que se manejó la desvinculación: “Qué fea la forma, enterarse así. No se hace eso, se lo llama. Flor va a seguir siendo una estrella, pero el trato no fue el mejor”. Respecto a su relación personal con Flor, la panelista fue sincera: “No generé una relación. Flor es de las conductoras de antes, es una diva. Maneja una distancia”. Sin embargo, aclaró que esta falta de cercanía no es algo inusual en el mundo del espectáculo: “Hay cosas que se dan o no se dan. Quizás nos faltó tiempo”.