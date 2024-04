Flor Vigna blanqueó más detalles de su escandalosa separación de Luciano Castro

Según Yanina Latorre, Vigna habría responsabilizado a Sabrina Rojas por el fin de su relación con Castro. La conductora no escatimó en críticas hacia la intérprete de "Mi ex tenía razón", acusándola de ser "oscura" y de no vincularse con nadie. Además, hizo referencia a su historial amoroso, insinuando que Vigna habría tenido comportamientos desleales en relaciones pasadas.