Flor Vigna contó cómo nació el romance de Nico Occhiato y su ex amiga

Y agregó: “Y ahora ya no lo siento tanto, pero lo puedo entender. Es como que también somos muy parecidas con Flor y fuimos amigas. No es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo, fue simplemente la vida” .

Vigna.jpg

“En su momento, era todo muy power en el show. Por ahí, (Nico) me decía algo y después pasaban otras cosas, que sé yo. Cada uno arma su historia y es parte de dar vuelta la página todos. No creo que nadie sea mala persona”, concluyó Flor sobre la etapa donde Nico y Flor fueron pareja de baile en el certamen.

El ex de Flor Jazmín Peña la fulminó por su romance con Nico Occhiato: "Es cualquiera, les garpa vender eso y..."

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su relación, tras meses de rumores de romance entre ellos. El más afectado por la confirmación fue Agus Franzoni, expareja de la bailarina y compañero de ambos en Luzu. Después de tirar varios palitos, el influencer rompió el silencio y se despachó contra la novia del conductor.

“Flor no es mi ex. Es mi amiga”, aclaró Agustín. “Creo que ella lo habla desde otro lugar, pero para mí es una amiga que conozco hace casi 15 años. Me parece que entra más allá del nivel de ex, no sé cómo lo vivirá ella”, sostuvo cuando le consultaron por Flor Jazmín.

Flor Jazmín Peña y Agus Franzoni 1.jpg

“Igual, ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco y sé que dice lo que todo el mundo quiere escuchar”, la fulminó el influencer y reveló por qué no pensaba felicitar públicamente a la pareja: “Yo no me voy a poner el chip acá y decir ‘felicidades’, pero ojalá que estén bien y les vaya bien. Soy un ser humano. Obvio que me afecta”.

Qué dijo Agus Franzoni sobre el noviazgo de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

“Me pareció un poco cualquiera la nota (que le dio a Socios). Yo la conozco y sé que es el chip, y estar diciendo lo que hay que decir”, la mandó al frente Agus Franzoni a Flor Jazmín Peña por lo que dijo de él, cuando blanqueó con Nico Occhiato.

A pesar de sus fuertes declaraciones contra la bailarina, le deseó lo mejor en esta nueva relación que comenzó con el fundador de Luzu. “Que les vaya increíble. Sé que la están rompiendo. Les garpó un montón, así que la sigan rompiendo”, comentó con una cuota de sarcasmo.

Al ser consultado sobre la pureza del amor de la pareja, reveló sus dudas: “Ya no sé qué es genuino en el amor. No sé. Creo que estamos todos en constante cambio, todo el tiempo. Seguramente ahora sea un momento de súper éxtasis por todo el revuelo que se arma alrededor. El tiempo dirá”.

Qué dijo Agus Franzoni sobre Nico Occhiato

El influencer le dedicó unas polémicas declaraciones a Occhiato: “Trabajamos bastante tiempo juntos y nunca le saqué la ficha. A ver, él no era mi amigo, no era alguien muy cercano, así que en ese aspecto no me debe nada. Compartimos durante un buen tiempo un trabajo pero no llegué a conocerlo bien, del todo. Yo por mi parte lo que puedo decir es que siempre fui coherente en todo, y que eso me deja tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo”.