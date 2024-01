Flor Vigna contó qué sintió al ver a Nico Occhiato de novio con Flor Jazmín

“Para no dar más vueltas a la situación, me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Occhiato, días atrás en Nadie dice nada. “Ay, voy a llorar, son esas cosas que uno no elije, te pasan y te haces cargo. Así que eso, estamos juntos. Estamos hasta las manos”, exclamó la bailarina.