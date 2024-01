Flor Vigna contó lo peor de Nicolás Cabré y lo dejó expuesto

Tras esa primera respuesta, Vigna continuó sin filtro: "Me encanta que me lo preguntes porque nunca en la vida estaría con Cabré. Es algo que quiero aclarar porque la pasé muy mal...". "Imaginate que yo estudio teatro desde los 11 años. Realmente me costó mucho conseguir mis oportunidades y cuando por fin confían en mí para un protagónico, me tocó un compañero que si no le das bola te hace todas", dijo sin vueltas sobre su trabajo con el reconocido actor.

Rápidamente le pidieron detalles. Entonces ella continuó relatando: "Fue re feo, eh. No dije nada porque tenía miedo de quedarme sin laburo. No importa... No quiero hablar porque siento que todavía me hace falta más recorrido como para decir cosas del espectáculo y no me dejen de llamar".

image.png

Sobre este asunto, detalló: "Si vos decís que con figuras poderosas te pasó esto y esto, te dejan de llamar. Me parece que a veces tiene que pasar el tiempo. Si es necesario le das un consejo a alguien detrás de cámara". "Para mí fue re feo. Yo lo admiraba un montón a él y me pareció... No un mal compañero, sino fue todo feo. No lo hablé con Suar... Le agradezco por la oportunidad y él no tuvo nada que ver", aclaró.

Flor Vigna habló de su cruce con Laurita Fernández por Nicolás Cabré

Cabe destacar que durante la época que Flor Vigna trabajó con Nicolás Cabré, el actor estaba en pareja con Laurita Fernández. Fue por eso que las mujeres tuvieron un careo en pleno Bailando por los rumores de infidelidad.

image.png

Años después, Flor reflexionó sobre esa controversial experiencia: "Creo que tiene que ver más con un delirio de él de cómo provoca a sus novias para pegarles algo en la cabeza. También un tema de su corbardía cuando decía que nos arregláramos nosotras porque era un problema entre mujeres".