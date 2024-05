Flor Vigna opinó sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

A cuatro meses de haber comunicado su separación de Luciano Castro, Flor Vigna vuelve a ser el centro de atención debido al inesperado romance del actor con Griselda Siciliani, una actriz con quien él tuvo una relación muchos años atrás. Enfocada en su carrera musical y tratando de mantener su vida privada alejada de los medios, Vigna compartió sus pensamientos sobre esta nueva etapa en la vida de su ex pareja.

Flor Vigna 1.jpg Flor Vigna y Luciano Castro

Qué dijo Flor Vigna sobre el romance de Luciano Castro

Flor Vigna, quien estuvo en pareja con Luciano Castro durante dos años y medio, mostró madurez y cariño al referirse a su ex pareja. “Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer”, dijo Vigna, dejando en claro que no guarda rencor. La artista subrayó su deseo de que todos puedan ser felices, cerrando amorosamente su historia con Castro. "Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos", finalizó.