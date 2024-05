Sabrina Rojas reveló lo que no le gusta del noviazgo de Luciano Castro y Siciliani

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani ha tomado a todos por sorpresa y se ha convertido en el centro de atención mediática. Este romance comenzó a gestarse tras un reencuentro inesperado, y ha sido confirmado recientemente por ambos actores. Pero ahora también apareció Sabrina Rojas , la ex del actor a opinar sobre el tema.

Pero ahora apareció otra de las voces más buscadas en este momento, la de sabrina Rojas, madre de los hijos del actor (Esperanza y Fausto), quien siempre estuvo vinculada en la anterior relación de él con Flor Vigna y se le atribuyeron desencuentros, y ahora volvió a opinar sobre la pareja de su ex.

Sabrina Rojas.jpg Sabrina Rojas habló sobre la nueva relación de su ex

Sabrina Rojas opinó sobre la nueva relación de Castro y Siciliani

La actriz fue interceptada por un notero de Los Ángeles de la Mañana (LAM), quien en primer lugar le consultó sobre su opinión de la pareja, a lo que ella lanzó una advertencia: “A mí me interesa quién se vincula con mis hijos. Después, con quién sale el papá de mis hijos… si es Florencia, Griselda, un canguro, lo que sea, me da lo mismo”.

El periodista le respondió que seguramente Siciliani tendrá contacto con Fausto y Esperanza, ya que es la novia del papá de los jóvenes, a lo que ella contestó: “Veremos. El tiempo lo dirá. Eso se lo deberías preguntar a él”.

Embed - Sabrina Rojas habló del romance de Griselda Siciliani con su ex, Luciano Castro

Luego, también habló que ella sabía de la relación de antes que se filtrara en los medios de comunicación, aunque no quiso meterse en líos: “Yo sabía de antes. No quiero decir nada porque son fechas o cosas que si uno no es protagonista…”.

Volviendo al tema de sus hijos, Sabrina expresó su desinterés sobre las relaciones de Castro: “Mientras el gordo esté en armonía con mis hijos y todo lo que tiene que ver con un buen papá, que haga lo que quiera con quien quiera”.

También le preguntaron su opinión sobre la ex mujer de Adrián Suar, a lo que Rojas se refirió con total honestidad: “No me cae ni bien ni mal. Me da igual. Tuve poco trato con ella. Parece que quedó un fuego, que lo revivan con amor”.

Para cerrar, y arrojarle un halago a la nueva novia de su ex esposo, Sabrina Rojas contó: “Tengo re ganas de ir a verla a Felicidades, la admiro mucho como actriz, es maravillosa”.