Fue la conductora favorita de los chicos en los 90, pero se alejó de los medios y la dieron por muerta

Magic Kids-conductora-A Jugar con Hugo-Gabriela Roife-2.jpg

El éxito era tal que incluso el programa se emitía dos veces por día. “Cuando empieza a surgir de arrancar el programa a la mañana también, ya me era muy imposible porque yo iba de un colegio a otro y a veces no tenía tiempo de almorzar. Del segundo jardín salía directo al estudio y no iba prolija al programa. Así que lo sostuve durante un tiempo”, recordó.

Sin embargo, un día las luces del éxito se comenzaron a apagar y el avance de la tecnología dejó en el olvido el revuelo que causó A Jugar con Hugo. “Desde la producción nos confirmaron que nos quedaba un mes. Cada día que pasaba era un programa menos, pero el público no lo supo hasta el último día”, confesó Gabriela Roife.

Por qué dieron por muerta a Gabriela Roife, conductora de Magic Kids

Ante la falta de información y la desaparición del programa del aire, generó varios mitos sobre Gabriela Roife al abandonar Magic Kids: “La vida del Magic Kids, de la tele y la conducción, quedó totalmente relegada. Tuve dos hijos con veinte meses de diferencia, por lo que fueron años de maternidad intensa y de mucha dedicación”.

Magic Kids-conductora-A Jugar con Hugo-Gabriela Roife-1.jpg

“Lo otro era un tema del que no se hablaba, con lo cual fueron años en los que la gente ni me conocía. Además, estaba renegada de las redes, no me gustaba nada el tema de la exposición allí y me parecía todo muy artificial, raro, como que le tenía rechazo”, reveló.

Fue así como Gabriela Roife recordó cómo se forjó el mito de su fallecimiento: “Había grupos de Facebook que me buscaban y era muy gracioso porque existían todo tipo de teorías. La gente quería saber qué había pasado porque no encontraban fotos actuales mías”.