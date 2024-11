Gastón Salas, ex campeón de Bake Off, expuso que Cami Homs engañó a todos: "Tiene una ventaja..."

El ex ganador del reality deschavó a la modelo y contó por qué le saca ventaja a sus compañeros.

Sin lugar a dudas, más allá de que quedó eliminada en una mala tarde y volvió en el repechaje, Cami Homs es una de las mejores participantes de Bake Off , por lo que su nivel es elevado, incluso por encima de sus compañeros. Ante esto, Gastón Salas , ex campeón del certamen, expuso que hay un engaño.

Se debe a que Gastón Salas confirmó que Cami Homs le mintió a todos e incluso su participación en Bake Off está basada en una trampa. Sucede a que el ex campeón aseguró que la participante se destaca por sobre sus compañeros debido a que tiene varios cursos de pastelería realizados.

“La que más me molestó que esté es Camila Homs porque ella estudió y hacía recetas”, disparó el ex campeón exponiendo la ventaja que la ex de Rodrigo de Paul tiene por sobre el resto de sus compañeros, ya que no parte de la misma base.

“Entonces de alguna manera siento que tiene una ventaja y el jurado la elogia pero no saben el trasfondo que tiene técnica. y creo que no es justo habiendo alguien que estudió por más que no sean famosos. Ella tiene conocimientos que los otros no”, lanzó sobre Cami Homs, quien se encamina a ser la ganadora del reality.

Gastón Salas opinó sobre esta edición de Bake Off Famosos

En esta línea, Gastón Salas no sólo disparó contra Cami Homs, sino que también con la producción de Bake Off, ya que fue muy crítico: “El programa lo vi los primeros días pero siento que ya no representa al formato y perdió la esencia real de lo que era Bake Off”.

“Los participantes que soñaban con ganar el reality y estaban en el medio del campo, hay un montón de cosas que cambiaron. Yo siento que perdió la esencia de Bake Off”, disparó picante.

En esta sintonía, cerró enojado: “Al famoso le da lo mismo ganar o perder porque tiene una carrera armada. Cualquiera de los chicos que entramos al programa en su momento lo hicimos para hacer una carrera con la pastelería. A los famosos les enseñaron los conceptos básicos y lo he visto en redes. Lo que más me indignó es que cocinen salado, creo que en ninguna edición de los Bake Off del mundo se vio eso. Pierde totalmente la esencia que les hagan cocinar algo salado”.