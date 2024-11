Bake Off Famosos: El pico entre Damián Betular y el último expulsado

Tras el repechaje de Bake Off Famosos en el que volvieron Cami Homs, Gastón Edul, Nacho Elizalde y Ángela Leiva, la competencia en la carpa más famosa de Telefe se puso más picante que nunca y este miércoles la eliminación de un nuevo participante hizo llorar a todos sus compañeros.

Damián De Santo fue el último eliminado (hace algunos días Ángela Leiva quedaba afuera tras su regreso en la instancia del repechaje) y las lágrimas de sus compañeros no se pudieron disimular. Tampoco la tristeza de Wanda Nara y el jurado que elogió, pese a eliminarlo, al actor que no tuvo la mejor noche en las cocinas.

Luego, en la prueba creativa, los pasteleros amateurs tuvieron que poner a prueba su imaginación y plasmar en una galleta un recuerdo imborrable del mundial. Damián De Santo eligió presentar una galleta con la figura del Dibu Martínez atajando un gol en el mundial de Qatar 2022. Si bien el jurado destacó la decoracón, la cookie presentaba un exceso de harina lo que hizo que perdiera textura y tuviera un sabor que no era el esperado.

Eliminado y a los besos con Damián Betular

Entre lágrimas, Damián De Santo fue expulsado de la carpa de pasteleros y e despidió agradecido de su participación en el ciclo de Telefe. “Hice un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá. Son muy talentosos mis compañeros. Los admiro. Gracias porque la crítica es siempre muy constructiva para mí”, dijo en su despedida frente al jurado del programa que conduce Wanda Nara.

“Damián te quiero tanto. Me da pena verte ir”, reconoció Christophe despidiéndolo y, siguiendo la misma línea, Betular sumó: “le quiero decir a toda la gente que nos mira que tiene que tener un Damián De Santo en sus vidas, nunca está de malhumor y siempre tiene ganas de seguir adelante. Hoy se va un porcentaje muy alto de la alegria de la carpa”.

En tanto que Maru Botana cerró: “Ay Damián. No sé qué más decirte. Me haces reír tanto. Las veces que tuve que pensar en algo triste para no hacerme pis de la risa. Realmente sos genial”.

IMG_4057.jpeg

Tras despedirse de la carpa, el actor que supo tener muy buenas galas en el certamen abrazó al jurado y, en un momento, levantó en sus brazos a Betular y le dio un pico de despedida.