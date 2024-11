La foto viral de Valentina Cervantes acompañada de Cami Homs

Se viralizó una foto de la ex de Enzo Fernández y la ex de Rodrigo de Paul que causó sensación en las redes.

Es que a muy poco de la separación, ambas posaron juntos e incluso abrazadas. Sucede que la ex novia de Enzo Fernández se lanzó como modelo y Multitalent decidió contratarla. Es por eso que coincidió con la ex de Rodrigo de Paul , ya que ella también pertenece a esta agencia de modelos. De este modo, ante los puntos en común, no dudaron en hacerlas posar juntos.

En la foto se las puede ver a las dos muy sonrientes y enfocadas en su trabajo. Mientras Valentina Cervantes se inclinó por un look total black, que dejaba expuesta su figura intachable, Cami Homs eligió un top de color negro con un pantalón de jean y un gran cinturón.

Valentina Cervantes contó qué le dijo a Enzo Fernández cuando le pidió el divorcio

A medida que pasan los días, Valentina Cervante se anima a revelar detalles de la ruptura con Enzo Fernández, por lo que contó qué le dijo en medio de la crisis: “Le dije que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos”.

Es por eso que le dejó en claro una sola cosa en ese momento para evitar comenzar con la discusión: “No podía agarrar una valija e irme el otro día. Y lo entendió, me dijo que si quería me podía quedar en Londres en la casa en la que vivíamos”.

Asimismo, cerró contando por qué retornó al país: “Pero yo preferí venir a la Argentina, porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”.