Cuál fue el retoque que se hizo Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández

Todavía viviendo en la casa de su abuela, la ex pareja del campeón del mundo firmó contrato con Multitalent para trabajar de modelo y pasó por una esteticista para apostar a un cambio que se reflejará en las campañas que protagonice de ahora en más.

Valentina Cervantes se animó al laminado de cejas con nutrición y diseño para acentuar su mirada. Las imágenes que posteó refleja fielmente los asombrosos resultados.

Valentina Cervantes reveló cómo está llevando la separación de Enzo Fernández

Valentina Cervantes regresó a Argentina tras su separación del futbolista Enzo Fernández, con quien comparte dos hijos pequeños. La joven, que anteriormente vivía en Londres junto al mediocampista y su familia, se encuentra actualmente instalada en la casa de su abuela, mientras enfrenta el proceso de reacomodarse en el país. Recién llegada, Valentina compartió con el programa LAM detalles de su situación actual, sus emociones y cómo está atravesando este momento de cambio junto a sus hijos, quienes aún son muy pequeños para comprender del todo la separación.

“Estoy bien, realmente. Me duele la situación por los nenes, nada más, que son muy chicos, pero mientras tengan amor y la contención de las dos familias, está todo bien”, afirmó Valentina con una actitud optimista. También mencionó que aunque trata de explicarle un poco la situación a su hija mayor, sabe que por su corta edad todavía no puede entenderlo completamente: “Es obvio que no lo va a querer ver”, comentó.

Respecto a cuándo volverán a ver a su papá, Valentina explicó que Enzo Fernández se reencontrará con sus hijos en su próximo viaje a Argentina para unirse a la Selección Nacional. “Nos van a seguir viendo hacer cosas juntos”, aseguró, sugiriendo que ambos padres están comprometidos en mantener una relación de cordialidad y apoyo mutuo en beneficio de sus hijos.

Durante la entrevista, la joven también expresó cómo se siente en relación a su expareja: “No tengo rencor ni nada”, declaró, dejando en claro que la separación, aunque dolorosa, fue una decisión mutua para su bienestar y el de su familia. “Este distanciamiento hoy nos hace bien a los dos. No veníamos mal ni nada, yo soy pro familia y siempre voy a tratar de luchar por mi familia, pero hasta el punto en que la otra persona también me deje”, agregó Valentina, manifestando su compromiso de mantener una relación respetuosa y saludable con Fernández.