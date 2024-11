El bautismo de Coty Romero para poder casarse con Nacho Castañares

Coty Romero y Nacho Castañares , la pareja que surgió tras su paso por Gran Hermano, no dejan de sorprender a sus seguidores con momentos únicos y cargados de humor. En una reciente transmisión en vivo a través del streaming de Nacho, ambos protagonizaron una divertida conversación que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos. En el video, Coty recordó un episodio muy particular que vivieron en los Esteros del Iberá, donde “bautizó” a su novio de una forma inusual.

Coty bautizó a Nacho para poder casarse Co: Vo' no te queré casar conmigo? Na: Sí, sí que quiero, por eso me bauticé, acepté el bautismo. pic.twitter.com/ipJ6S3lW0I

La conversación se tornó aún más divertida cuando Coty, siempre con su tono característico y su naturalidad, lanzó una pregunta inesperada: “Porque si no estás bautizado, no te vas a poder casar conmigo. ¿Vos no te querés casar conmigo?”. La propuesta, aunque en broma, sorprendió a Nacho, quien no dudó en responder afirmativamente: “Sí. Sí que quiero”.

Coty 1.jpg Coty Romero y Nacho Castañares

El particular bautismo de Coty Romero y Nacho Castañares

Esta afirmación generó una oleada de reacciones entre los espectadores, quienes rápidamente comenzaron a especular si la pareja, que lleva menos de medio año de relación, está realmente considerando formalizar su amor en el altar. Entre bromas y sonrisas, Coty aprovechó para cerrar la conversación con una frase cómplice: “Entonces te creés que estás bautizado”, mientras Nacho, sin perder el ritmo del juego, concluyó: “Acepté el bautismo”.

El episodio se suma a una serie de momentos en los que Coty ha demostrado su carácter alegre y su profunda devoción religiosa, un rasgo que sus seguidores han notado desde su paso por Gran Hermano, cuando solía llevar un rosario consigo a todas partes. Este simpático bautismo improvisado no solo dejó en claro la química que existe entre ambos, sino también la naturalidad con la que comparten sus creencias y costumbres, haciendo partícipes a sus seguidores de cada instante especial de su vida juntos.