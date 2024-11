Así le propuso casamiento Coti Romero a Nacho, su novio de GH

“Yo lo bauticé a Na en los Esteros del Iberá. ¿Saben por qué? Porque, el padre, la otra vez, durante un bautismo cuando fui madrina, dijo que para bautizar solamente necesitamos un poco de agua, no hace falta que sea agua bendita. Hay que ponerle en la cabeza a la persona y, con toda la intención, decir ‘te bautizo en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo”, explicó Coti.

La anécdota que contaron llevó a Nacho a recordar el momento en que Coti lo “bautizó”. “De repente yo estaba con todos los ojos llenos de shampoo y de atrás me estaba diciendo ‘te bautizo en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo’. Me quedé tipo, ¿qué?”, agregó el conductor.

“Te tiré agüita y abriste los ojos. Me dijiste que te había bautizado”, replicó Coti. Nacho no escapó a la definición, aunque deslizó una ironía. “Si, estoy bautizado. No sé si es muy legal”, comentó.

Entonces, Coti no se acobardó e hizo su jugada que quedó registrada ante sus propias cámara y ante la vista de la gran comunidad de fanáticos que tienen ambos. “Sí, porque si no no se va a poder casar conmigo. ¿Vos no te querés casar conmigo?”, lanzó.

Sin dudar, Nacho respondió afirmativamente y le devolvió un pico. “Sí. Sí que quiero”, dijo. “Entonces te crees que estás bautizado”, agregó ella. “Aepté el bautismo”, cerró él.

El apodo de Nacho a Coti Romero

“No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti”, contó la influencer, que pasó a contar cómo le dice Nacho en la intimidad: “Soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí' como me suele decir”. La mediática también fue consultada por el apodo que le puso a su novio y explicó las diferentes formas en las que se refiere a su pareja: “Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”.