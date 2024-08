Cuál es el apodo que Nacho Castañares le puso a Coti Romero en la intimidad

“Tengo una pregunta para Coti y es... primero, si se dio cuenta de que le estoy diciendo Coti, me da mucha gracia porque a ella no le gusta y que les cuente a ustedes por qué no”, continuó, muy picante, el joven para que su novia conteste por qué no le gusta que la llamen por el diminutivo de su nombre.

“Siempre jodemos así. No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti”, se explayó la influencer, que pasó a contar cómo le dice Nacho en la intimidad: “Soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí' como me suele decir”. La mediática también fue consultada por el apodo que le puso a su novio y explicó las diferentes formas en las que se refiere a su pareja: “Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”.

En medio de las preguntas íntimas, las panelistas de Ángel Responde quisieron saber si se animaba a abrir la pareja. “Hace poco contaste que fuiste madurándolo, ¿pareja abierta sí o no?”, la indagaron y Coti no dejó que terminaran de hacerle la consulta para interrumpirlas con un rotundo “no”. “Si querés estar con alguien más, te dejo vía libre pero yo no voy a estar más con vos”, lanzó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok)

Las fotos inéditas de Coti Romero en el colegio secundario

Coti Romero alcanzó la fama en Gran Hermano y desde entonces, ha compartido varios aspectos de su vida privada por sus redes. La influencer causó sorpresa al publicar varias fotos de su niñez en Corrientes para agasajar a una amiga. Pero una imagen de uno de sus últimos años de secundaria cautivó a sus fans.

La novia de Nacho Castañares decidió abrir el baúl de los recuerdos para saludar a una amiga por su cumpleaños y compartió fotos desconocidas por sus fans, ya que se remontan a su niñez y sus primeros años de juventud. La influencer hizo un collage de imágenes muy tiernas, desde el jardín de infantes, la primaria, de actos escolares y una actual.

“Feliz cumpleaños amiga hermosa. Te amo”, le expresó Coti en sus historias de Instagram y pasó a publicar una foto que provocó más sorpresa entre sus fanáticos, ya que es de sus días en secundaria, aparentemente de uno de los últimos años de escuela. La joven etiquetó a dos de sus amigas y exclamó: “Tan chiquitas”.

En la imagen en cuestión, Coti apareció con un uniforme compuesto por una falda azul y una remera del colegio acortada, que dejaba ver parte de su abdomen, sin mangas, mientras abrazaba a sus dos amigas. Además, lució su característico cabello rubio y un sencillo maquillaje de labios y con brillos cerca de los ojos.