Espectáculos La Mañana Georgina Barbarossa Georgina Barbarossa contó cuál es la confusión que genera en la calle

La conductora sorprendió a todos al revelar que cuando camina por la calle es confundida por mucha gente con otra famosa.







En una reciente entrevista para Implacables, Georgina Barbarossa, conductora de "A la Barbarrosa", reveló que es frecuentemente confundida con Carmen Barbieri, madre de Fede Bal. Esta confusión ha llegado a un punto tan curioso que, durante su estadía en Carlos Paz, se encontró firmando autógrafos en nombre de Carmen.

Georgina 1.jpg Georgina Barbarossa "A mi me confunden mucho con Carmen (Barbieri), no somos parecidas, pero tenemos una forma parecida de hablar y somos extrovertidas. De hecho, en Carlos Paz, me he reído y firmé varios autógrafos a nombre de Carmen Barbieri", compartió Georgina entre risas, destacando la similitud en el estilo y la personalidad que lleva a la audiencia a confundirlas.

La conductora incluso recordó una anécdota divertida: "Una señora de un comedor me dijo que siempre me ve cocinando con mi hijo en el programa". Ante la pregunta de si le molestaba esta confusión, Barbarossa aseguró que no, y enfatizó que no le gusta "cortarle la ilusión" a sus seguidos, optando por mantener el buen humor ante la situación.