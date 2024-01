Espectáculos La Mañana Gisela Barreto Gisela Barreto contó cuál fue el ofrecimiento que recibió para sumarse al gobierno de Milei

La ex vedette y conductora sorprendió al reaparecer en televisión y revelar la oferta que recibió por parte de la gente de La Libertad Avanza.







La actriz y conductora Gisela Barreto reapareció en la TV en los últimos días y sorprendió a todos al revelar que recibió un ofrecimiento para sumarse a La Libertad Avanza, partido que fundó Javier Milei, actual presidente de la Nación argentina.

Al aire de Entre Nos, programa que conduce Tomás Dente por la pantalla de Net TV, la modelo contó cómo fue la propuesta que le hicieron: “En julio del año anterior uno de los armadores del partido, que ahora ya no está, me vino a ofrecer estar en el partido del actual presidente. Para mí fue un balde de agua fría, porque imaginate, ¿yo en política qué puedo hacer? Me contestó ‘es que vos haces política desde tus redes, porque defendés valores, virtudes, y no te movés de tu lugar por más que te den palos en todos lados’”.

Respecto a su decisión, Gisela explicó: “En el momento le dije que no, y me dijeron ‘pensalo’. Me fui al santísimo y dije ‘Jesús, ¿vos qué querés que haga? Si vos querés que yo esté ahí, me vas a tener que empujar, porque yo por motu proprio no iría’”.