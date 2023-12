Graciela Alfano cumple 71 años: a qué presidente dejó en calzoncillos para evitar un trío

Por su cara y su cuerpo Graciela Alfano se transformó en un ícono de belleza durante la década de 1970 1200 x 678.png Por su cara y su cuerpo, Graciela Alfano se transformó en un ícono de belleza durante la década de 1970. Archivo

Fue tapa de las principales revistas de espectáculos y ganó distintos certámenes de belleza: fue elegida como Miss Siete Días en 1971 y al año siguiente fue elegida en Colombia como Miss Belleza Panamericana.

Dio sus primeros pasos en la televisión argentina en la telenovela Mi amigo Andrés (1973). Debutó en cine de comedia en las películas La gran aventura (1974), Fotógrafo de señoras (1978) y Los éxitos del amor (1979), entre otras.

En plena pandemia de coronavirus: así lucía Graciela Alfano a los 68 años y en bikini.

Los amores de Graciela: maridos, hijos, hombres del poder y una nieta

Alfano estuvo casada con Andrés Ruskowski, con quien tuvo a su hijo Nicolás y se separó al poco tiempo. En 1982 se casó con el empresario Enrique Capozzolo, con quien tuvo otros dos hijos: Francisco y Gonzalo. Se separaron en 1993, pero se divorció legalmente recién en 2007.

En 2019, Graciela estrenó su título de abuela. En diciembre de aquel año nació Nina, la hija de Gonzalo Capozzolo.

Graciela Alfano y Nina abuela y nieta son cómplices incondicionales.png Graciela Alfano y Nina: abuela y nieta son cómplices incondicionales.

Hacia 1999 Alfano y el actor Matías Alé coincidieron en un desfile realizado en el Jardín Japonés del barrio porteño de Palermo. Fue un amor a primera vista y estuvieron juntos desde noviembre de ese año hasta agosto de 2008.

En lo que hombres del poder se refiere, se vinculó a Alfano con el almirante y miembro de la Junta Militar de la última dictadura militar, Emilio Eduardo Massera. En 2013, la ex vedette admitió haber tenido una relación sentimental con el ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem.

Pero Menem no habría sido el único presidente desde el retorno de la democracia con la que Alfano habría tenido algo. En 2020 la ex vedette sostuvo que durante la década de 1990 mantuvo un romance con un joven Mauricio Macri.

Qué pasó entre Graciela Alfano y otro ex presidente de la Argentina

Oportúnamente entrevistada por Marina Calabró y el equipo del programa Confrontados (elnueve), Alfano abrió el juego con una declaración resonante: “Menem no fue el único presidente con el que salí”.

Ni bien Alfano terminó de pronunciar la frase desde el estudio de televisión hubo caras de asombro, comenzaron a formular todo tipo de especulaciones. Sin embargo, la ex vedette se apresuró y despejó algunas dudas: “No fue Néstor Kirchner. Quiero aclarar esto para que nuestra vicepresidenta (por Cristina Fernández) no se sienta tocada, porque con Néstor nunca salí en mi vida. Lo conocí, pero no”.

Antes de dar a conocer la identidad del hombre en cuestión, Alfano buscó generar algo de misterio. “Tengo una duda: ¿O cuento la historia o cuento quién era? Porque las dos cosas juntas no se puede”, lanzó.

Integrante del panel de Confrontados, Franco Torchia sumó información que le llegó en paralelo al relató de Alfano: “En ese momento la persona no estaba ejerciendo la Presidencia del país. Fue previo”.

“Perdón, pero estaba ocupando el cargo de presidente en Boca”, lo interrumpió Alfano dando a confirmar que su romance había sido con Mauricio Macri.

Macri –que busca volver al poder en el Xeneize junto a quien fuera su ministro de Modernización Andrés Ibarra- presidió Boca Juniors entre 1995 y 2008. Sin mayores precisiones, Alfano añadió que el romance se dio mientras ella trababa en la conducción del programa El Periscopio (América TV), labor que compartía con el periodista de espectáculos Carlos Monti.

Además, uno de los periodistas del equipo de Confrontados sumó un dato que confirmaría los dichos de Alfano. Por aquel entonces, la ex vedette era la imagen de Fiat, la marca de automóviles que el Grupo Sevel (Sociedad Europea de Vehículos Ligeros) – de Franco Macri y su familia- representaba en la Argentina.

“Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera. Esto lo puedo contar porque él lo reconoció. Habíamos ido a un departamento de un amigo de él. (Macri) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘Mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando, seas quien seas. Entonces, dije ‘Yo me voy’. Empoderada, cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí. Y en el cuarto estaba la ropa de él”, recordó para sorpresa de Calabró y su equipo.

Alfano relató que se fue de aquel departamento por una puerta de servicio y se vistió con algunas prendas de Macri. Hasta que tomó la billetera del ex presidente y fundador de PRO para pagar el taxi que la llevó hasta su domicilio.

“Cuando se va la persona, (Mauricio) no me encuentra a mí, tampoco su ropa”, continuó entre risas. De acuerdo con las declaraciones Alfano, el dueño del departamento en cuestión era el empresario e íntimo amigo de Macri, Nicolás “Nicki” Caputo, a quien conoce de la época del colegio secundario en el Instituto Cardenal Newman.