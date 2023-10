Graciela Alfano recordó cuáles fueron sus peores días en su lucha contra el cáncer

En los últimos días, Graciela Alfano abrió su corazón y recordó los peores días de su lucha contra el cáncer que le diagnosticaron sin tener síntomas previos. "Me sentía muy bien, me hicieron una ecografía y encontraron de un día para otro dos tumores: uno en el riñón y otro, en la tiroides , sobre el nervio vocal. Pude haber terminado muda ”, reveló.

La actriz detalló cómo fue la etapa de pasar de la intervención quirúrgica a los controles médicos. "Fueron siete horas de operación y cuando superé la anemia y una serie de cosas al mes y medio, me volvieron a operar. Me sacaron totalmente la tiroides. Ahí me quedaron controlando a ver si aparecía de nuevo”, enfatizó.