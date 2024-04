Gran Hermano: Bautista vio todo y así quedó el "placón"

La casa de Gran Hermano vive una nueva semana de nominaciones. Virginia, por primera vez, no podrá ser nominada y tendrá un beneficio extra gracias a que se convirtió en la líder de la semana. Al mismo tiempo, Bautista que se ganó un beneficio cedido por Nicolás y Martín (quienes corrieron a atender el teléfono y lo tiraron de la pared) fue el último en entrar al confesionario a emitir sus votos y pudo ver la nominación de todos los jugadores. Con el voto de Bautista, la placa "parcial" hasta el jueves quedó conformada por Constanza, Bautista, Emmanuel, Martín y Juliana.

Así votó Furia ante la mirada de Bautista

Emmanuel apuntó sus votos contra Bautista “solo porque tiene pocas placas” y el otro a Constanza “solo para reforzar los votos y que vaya a placa”. La casa tiene un único objetivo que es armar una placa con dos personajes fuertes de la competencia y, siguiendo esa línea, Zoe nominó a Juliana y Constanza, respectivamente. “Son personas fuertes y quiero que estén juntas en una placa negativa”, dijo la rubia en el confesionario.

Florencia dio sus votos por “estrategia” y siguiendo la línea de la casa apuntó contra Juliana y Constanza. “Quiero ponerlas a las dos en placa y que un participante que hace 4 meses está en la casa llegue a la final y no alguien que viene de la edición pasada de Gran Hermano”, acotó sobre su voto a la correntina.

Darío eligió ir por Florencia y Emmanuel, respectivamente. “Me dieron a entender que no tenía que votarlos y no me gustó”, dijo el platense en el confesionario.

La líder de la semana, Virginia, fue por Bautista y Martín. “El grupo de los Bros es fuerte y si uno quiere llegar a la final tiene que desarticularlos”, justificó su nominación la standupera.

Mauro quien se emocionó en la noche del lunes con la visita de su mamá en el Congelados, entró al confesionario y disparó contra Constanza “para saber cómo se desenvuelve en una placa negativa” y a Emmanuel. “Lo estoy conociendo un poco más, pero es probable que quede nominado”, dijo el jugador sobre el voto contra el estilista.

Sobre el final de la gala, Nicolás entró a votar y fue contra Federico y Emmanuel. Federico también eligió y fue por Constanza y Martín. “Voy a votar más por afinidad y no tanto por estrategia”, dijo Manzana en su minuto en el confesionario. "Si hubiese tenido la posibilidad de hacer la fulminante se la hubiera hecho a Martín ya que es un jugar muy fuerte y quiero sacarlo", reflexionó sobre el voto al Chino.

El último en dar sus votos fue Bautista quien tuvo el beneficio de escuchar y anotar gracias a la "soja del sushi" cada uno de los votos de sus compañeros y en el confesionario cerró la placa final de nominados. El jugador votó a Emmanuel y a Darío.