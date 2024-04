Gran Hermano: Cata no pudo contra Furia y fue eliminada por segunda vez

Previo a conocer el nombre del eliminado número 16, Del Moro invitó a Catalina al confesionario para charlar sobre el por qué tiene que seguir en la casa de Gran Hermano. "Entré con un objetivo, pero me encontré con una casa distinta. Me sentí traicionada y me dolió mucho. Me encontré con una casa desunida. Me encontré con una Juliana que no era. Me sentí muy defraudada, y pese a ello la quiero mucho", comenzó diciendo la pediatra al conductor del ciclo.