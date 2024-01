Gran Hermano: Denisse y Alan son los nuevos eliminados de la casa

Bautista es el primer salvado de la gala de eliminación

En la última charla que mantuvo el conductor con los nominados, les consultó si estaban enamorados o no. Tanto Alan como Sabrina negaron estar enamorados. Y al mismo tiempo, la rubia le transmitió un mensaje de tranquilidad a Brian, con quien mantiene una relación hace 8 años.

Previo a conocer el nombre de los eliminados, Gran Hermano llamó a Denisse al confesionario para explicar por qué debe quedarse en la casa. “Es mi primera vez hablándole a la gente. Estoy nerviosa, pero agradecida. Me quiero quedar. Sé que estuve medio apagado estos meses, pero si me quedo daré lo mejor de mi. Quiero jugar, me quiero quedar”, dijo la rubia sobre su deseo de quedarse en el reality. “Mi mejor juego es ser yo misma”, agregó.

El beso de Bautista y Denisse tras ser eliminada

Luego fue el turno de Sabrina quien pidió apoyo de parte de la gente. “Les prometo que me voy a encender. Me apague un poco. Voy a hacer personajes con Emma. Lo voy a dar todo”, dijo la mendocina quien pidió al mismo tiempo el apoyo de Brian, su pareja. “Siento que estar con Alan me afectó en el afuera. Si me quedo me voy a enfocar en el juego”, reconoció.

Alan también tuvo su minuto a solas con Gran Hermano y dio sus razones para quedarse en la casa. “No estoy mostrando mi mejor versión. Tuve días complicados. Extrañando mucho. Quiero quedarme y que la gente me siga apoyando”, dijo el jugador que siguiendo la línea de Sabrina, su pareja dentro de la casa, reconoció que se apagó y que tiene mucho para dar.

Por último, fue el turno de Bautista quien se mostró agradecido por la gente que lo acompaña en esta nominación. “Me quiero quedar más tiempo en la casa. Tengo mucho más para dar”, dijo el uruguayo sobre su deseo de permanecer en el reality aunque reconoció que si se va “me iré con la frente en alto”.

El reality que conduce del Moro por la pantalla de Telefe enfrentará a Marcelo Tinelli con la final de Bailando por la pantalla de América. Mientras que Guido Kazcka hará lo suyo en El Trece con un especial de Los 8 escalones del millón por 10 millones de pesos.