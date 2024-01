Gran Hermano: Destrozaron a Julieta Poggio por su rol de panelista

Es que en la edición del lunes, el panel recibió a Catalina, la última eliminada de Gran Hermano con más del 60% de los votos negativos, y la participación de Poggio como panelista no gustó demasiado a los televidentes. Rápidamente el nombre de la exparticipante se convirtió en tendencia en X (ex Twitter) con duros comentarios.

"Si soy cata y veo que alguien como julieta poggio me quiere venir a dar lecciones de moral me levanto y me voy", "Mira que yo la bancaba a Julieta Poggio pero ahora no la puedo ni escuchar, habla como una tarada, ni pincha ni corta en el debate, saquenla plisss", "q insoportable q es julieta poggio dios q se vaya a la bresh y deje de romper las pelotas", "Julieta Poggio debería prepararse mejor con preguntas o interacciones con los participantes.. que mal la interacción MALÍSIMA !! #GranHermano", fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.

POGGIO RECIBIÓ A LOS HERMANITOS DE LA EDICIÓN 2024

Julieta fue elegida por Telefe para recibir a los nuevos huéspedes de la casa más famosa del país. En ese momento también fue cuestionada por sus intervenciones autorreferenciales y la poca interacción con los participantes. Al mismo tiempo su nombre fue tendencia porque durante todo el programa sufrió una invasión de cucarachas.

La exjugadora resultó tercera en la edición que coronó a Marcos como campeón y subcampeón a Nacho. Tanto Nacho, como Julieta y Lucila, conocida como La Tora, lograron ganar el cariño del público y convertirse en figuras de Telefe. Todos participan desde distintos lugares en la nueva y exitosa temporada de Gran Hermano.