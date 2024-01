Gran Hermano: Doce jugadores quedaron nominados

En el confesionario Agostina también votó por Joel y por Lucía. En ambos casos, la policía apuntó que sus votos fueron a ellos porque "me gustaría que llegue a la final. No tengo nada que decir de ninguno". Luego fue el turno de Federico, conocido popularmente como Manzana, y eligió a Juliana, en primer lugar, por "tener una relación mejor en relación al juego". También le dio un voto positivo a Joel.

El voto de Agostina, líder de la semana en GH

En medio de gritos de la tribuna al ritmo de "tomatelas", Denisse entró a votar y sus votos positivos fueron para Bautista y Martín. "Son dos de las personas más cercanas de la casa" dijo la rubia sobre su votación.

Martín quien pudo ser líder de la semana, pero fue descalificado por hacer trampa, eligió darle sus votos a Nicolás y Denisse. "Es una persona que me gustaría que salga de la placa. Siento que no es un personaje fuerte, pero está tratando de demostrarlo", dijo el Chino sobre el voto a Nico, en tanto que justificó su voto a Denisse diciendo que no la siente una persona con "personalidad fuerte" y además porque "nunca fue a placa".

Minutos antes de las 23, Emmanuel siguió a su corazón y votó a Joel, en primer lugar, y a Lucía, en segundo lugar. "Los quiero a los dos", dijo el estilista sobre su nominación positiva. Luego fue el turno de Zoe que también eligió a dos personas para que se queden en la casa de Gran Hermano. Sus primeros votos fueron para Rosina y Lucía porque "son mis amigas y las quiero mucho. Son mi apoyo, quiero que se queden acá".

Por afinidad, Bautista votó positivamente a Denisse. "Es una piba con la que tengo muy buena onda. Me cae muy bien y compartimos muchas cosas. Es una persona muy tranquila y puede correr riesgo en la placa", dijo sobre la rubia que también le dio su voto a él. En tanto que el segundo fue para Nicolás. "Es una persona con la que charlo bastante y muy interesante. Es otra de las personalidades que puede correr riesgo, es muy tranqui", dijo el uruguayo.

Rosina votó a dos personas que "no quiero que corran peligro en la casa". Fue así que Zoe recibió dos votos y Lucía un voto positivo. "Las considero amigas. Son un sostén para mi en la casa. Las quiero mucho y quiero que estén en la casa", concluyó la uruguaya.

Furia esta semana tiene la difícil tarea de hacerle creer a la casa que Virginia se va de la competencia, claro que todo en complot con la platense que entró la semana pasada. En el confesionario, Juliana se negó a nominar porque "quiero que estén todos en placa y no dar favoritismo", pero acto seguido decidió darle sus votos a Lucía y a Federico. "Él quiere hacer una alianza conmigo", dijo sobre Manzana.

Furia y Virginia planean la misión de Gran Hermano

Uno de los favoritos de la casa y del público es Joel, quien de hecho atendió el teléfono que mandó a todos a placa. "Mis primeros dos votos son para Emmanuel. Lo veo feliz y es un amigo dentro de la casa. Además, puede correr riesgo si va a placa. En tanto que el segundo voto es para Virginia porque es una participante nueva. Le quiero dar una oportunidad porque no la conozco", dijo el participante.

Lucía caminó al confesionario pidió no irse de la casa y luego eligió a su círculo más íntimo. La salteña que estuvo la semana pasada nominada, pero fue salvada por el público con muy pocos votos le dio sus votos a Zoe y Rosina, respectivamente. "Siento que si se van me dolería, con Zoe es con la persona que más confianza tengo", dijo la morocha.

Alan eligió a Sabrina y Federico, respectivamente. "Tengo muy buena relación, confió en ellos" dijo el joven que votó en medio de fuertes gritos de la tribuna del programa que coreaban "que se vaya". Siguiendo la línea de Joel, Nicolás votó a Virginia y otro para Lisandro.

Virginia que fue la participante que ingresó en reemplazo de Carla, conocida como Chula, quien voluntariamente dejó la casa, entró por primera vez al confesionario y eligió sacar de placa a Nicolás y Lisandro. "Voy a cumplir mi palabra. Tuvimos una cena, una charla y quedamos en esto", dijo la platense de 55 años.

Los últimos jugadores en votar sobre el final de la gala fueron Lisandro y Sabrina. Licha, siguiendo el complot permitido, dio sus votos a Virginia porque "no tiene ni una semana en la casa y ya está nominada, estaría bueno que esté más tiempo en la casa" y el segundo para Nicolás que "confío en él y es una persona a la que más quiero dentro de la casa".

Por último, Sabrina que reconoció que esta votación es mucho más fácil que la negativa. Fue así que le dio dos votos a Alan y uno a Emmanuel. Sobre el primer elegido dijo que "es mi persona de confianza dentro de la casa" y sobre el segundo apuntó a que hubo un cambio de actitud y hay buena relación con el estilista a quien ha votado en otras oportunidades.

Los votos positivos finales fueron: JOEL 7, LUCIA 6, NICOLÁS 6, VIRGINIA 5, ZOE 4, DENISSE 3, ROSINA 3, EMMANUEL 3, JULIANA 2, BAUTISTA 2. ALAN 2, FEDERICO 2, SABRINA 2, LISANDRO 2 y MARTIN 1.