Gran Hermano: Furia y Manzana enfrentados en la placa

Nicolás fue el primero en entrar al confesionario y emitir sus votos. En esta oportunidad disparó contra Juliana con dos votos. "Es la persona con la que menos me siento. No tengo comodidad y no me afecta que se vaya", dijo sobre el voto a Furia, en tanto su segundo voto fue para Agostina. "No tengo nada contra ella, pero no me afectaría si deja la casa", sostuvo sobre la nominación contra la policía.

Luego fue el turno de Lucía quien dio sus primeros dos votos a Juliana. "Tengo una buena relación, pero quiere ir a placa", explicó la salteña que le dio su segundo voto a Federico. "Lo quiero, pero lo voto por su juego. El quiere ir a placa contra Juliana", dijo la joven.

Federico votó a Virginia. "No aguanto sus quejas. Siento que siempre tiene algo que decir solo para quejarse y no me está gustando para nada", justificó su voto contra la platense. En tanto que el segundo, se lo dio a Sabrina porque "pienso que va a ir a placa nuevamente".

Así fue el voto de Emmanuel

Emmanuel decidió darle sus primeros dos votos a Juliana y aseguró que “ella juega sola” y que pese a querer incluirte “no lo hace”. “Hace un trabajo psicológico feo que no comparto”, agregó el estilista. Además, disparó contra Lisandro. “Me jode su actitud para con los compañeros y para la casa. Aunque muestre que todo está bien, no confió en que eso sea verdad”, explicó sobre el voto.

En las últimas semanas se veía un vínculo cercano entre Joel y Furia, sin embargo, las cosas cambiaron en la casa más famosa del país y todo indica que no hay demasiado buena onda. En el confesionario, Joel votó a Bautista porque “quedó último en la votación positiva”, en tanto que el segundo voto fue para Sabrina. El jugador aseguró que no eran sus votos originales ya que quería apuntar contra Lisandro, pero con Martín como líder es “cantado” que sea salvado de la placa.

Todo lo contrario al pensamiento de Joel, Zoe entró al confesionario y votó a Lisandro con dos votos y a Agostina con un solo voto. “Siento que cambió la actitud conmigo. Cuando se fue Cata y Chula la contuve y ahora está alejada”, dijo la rubia sobre el voto contra la policía.

Rosina tuvo su turno en el confesionario y pidió unos segundos para tomar la decisión. "Mis primeros votos son para un persona que no me genera confianza y he visto actitudes que son raras" dijo la uruguaya refiriéndose a Agostina, en tanto que su segundo voto fue para Emmanuel quien aseguró que "es una persona que si se va no me dolería".

Denisse y Alan, los últimos eliminados votaron a Nicolás, dos votos por cada uno.

Otro de los jugadores que emitió sus votos fue Lisandro y apuntó contra Joel y Emmanuel, respectivamente. "Limamos algunas asperezas, pero le doy el voto por afinidad", dijo sobre el voto contra Joel mientras que sobre el voto al estilista aseguró que solo es por "estrategia".

Sorprendida por la actitud de Federico previo a la gala, Agostina decidió cambiar los votos en el confesionario y dárselos a Federico. "Me hizo creer que quiere estar en placa con Juliana y Juliana va a estar en placa asique que se enfrenten", justificó su nominación. El otro voto fue para Lisandro.

Virginia que entró al confesionario y por primera vez dio sus votos negativos (la primera vez lo hizo con voto positivo) le dio sus dos primeros votos a Juliana y el segundo voto a Agostina.

La primera nominación negativa de Virginia en GH

Sabrina que en la noche del martes quedó sorprendida por no recibir un mensaje de Brian, su pareja, votó a Agostina y Juliana, respectivamente. "Estratégicamente sirve que estén ellas en placa y, al mismo tiempo, no me molestaría que se vayan", dijo la mendocina sobre sus votos.

"Incondicional", fue el mensaje que Brian le había mandado a Sabrina, pero decidió cancelarlo previo a la gala.

Bautista entro a votar y le dio sus primeros dos votos a Joel “no es nada personal, es solo estrategia” y el segundo voto se lo voy a dar a Emmanuel. “Me genera desconfianza”.

Enfrentada con Manzana, Juliana caminó al confesionario agradeciendo a los “furiosos” por el aguante. Dentro del cuarto le dio sus votos negativos a Sabrina y a Virginia. “Lo que hizo con Alan no está copado. Se juntó con Sabrina y terminó afuera”, dijo sobre el voto a la rubia, en tanto que su voto contra la platense fue por “no tengo contacto y no me interesa tener relación. Es un cuatro de copas”.

El último en votar fue Martín, líder de la semana, eligió darle sus primeros dos votos a Federico. "La confianza que teníamos nunca existió y es un momento para probarlo en placa" dijo sobre el voto a Manzana. En tanto que el segundo voto fue para Emmanuel.