Gran Hermano: ¿Quiénes son los nuevos nominados?

Denisse le dio dos votos a Juliana "por afinidad" y otro a Emmanuel y señaló que "los votos van a ir contra él". Minutos después fue el turno del confesionario de Martín, el chino, que fue líder la semana pasada, votó a Florencia, en primer lugar, y luego a Florencia con un solo voto. "Siento que son personas que van a recibir votos por lo que leo de la casa", sostuvo sobre su nominación.

Florencia apuntó sus dos votos a Nicolás y el otro a Martín. "Es todo por estrategia, es un juego. No tengo nada contra ninguno de los dos", dijo sobre sus compañeros.

Emmanuel que estuvo en placa la semana pasada entró al confesionario y dio sus votos a Agostina (2) y Martin (1) "por afinidad". "Con Agos me sentí insultado. no puedo relacionarme con ella. Y Martin tiene actitudes raras conmigo. Dejó de hablarme, pese a que intenté acercarme", dijo el estilista.

Emmanuel dio sus votos y disparó contra Agostina

Sabrina emitió sus votos y fue contra Joel (2). "Siento que está con todos y con nadie", dijo sobre el voto al azafato y también a Agostina (1) porque "tengo una relación un poco rara".

"Solo para sumarle puntos" elijo a Juliana (2) dijo Alan que reconoció que "no tiene mala onda con ningún jugador" y luego apuntó su único voto a Joel "por el mismo motivo". Zoe encaminó sus votos "por afinidad" y le dio sus dos primeros votos a Florencia y uno a Emmanuel.

Siguiendo la línea de "la afinidad", Bautista dio dos votos a Florencia y uno a Agostina. "Estuvo aislada de la casa. No hizo algo que me molestara, pero no he compartido mucho. Es difícil conectar con ella. No sé si se quiere ir o quedar", dijo el uruguayo sobre el voto a su compañera policía.

Rosina también votó y sus primeros dos votos fueron para Florencia. "Es la persona con la que menos afinidad tengo. Me dolería menos que se vaya", dijo sobre la jugadora. La uruguaya también votó a Emmanuel. "No comparto algunas de sus formas de relacionarse en la casa", explicó sobre el participante que tuvo un fuerte cruce con Catalina, la última eliminada.

Eufórico, Federico saludó camino al confesionario a toda la Argentina y adentro apuntó a Martín "por pura estrategia de juego" y a Agostina. "Es probable que quede en placa", dijo el cantante que tiene miles de seguidores en Instagram.

Agostina siguió la línea de la casa y también apuntó sin titubear contra Florencia, pero a diferencia de sus compañeros supo justificar su voto. "No me llevé nunca y estoy cansada de que le quiera caer bien a todo el mundo, quiero que se vaya", dijo sobre la modelo. La policía dio su segundo voto a Emmanuel porque lo considera una "persona ventajera".

El voto de Agostina en gran Hermano

Lisandro, líder de la semana, dio sus primeros dos votos a Rosina "por afinidad" y el segundo voto a Florencia, pese a que no especificó los motivos sostuvo que es una persona que no se ha soltado demasiado en la casa.

"Por afinidad", Nicolás dio sus votos a Emmanuel y a Agostina, respectivamente. A pedido de Gran Hermano, el jugador tuvo que explicar qué significa votar por afinidad a lo que el joven respondió: "La afinidad se siente. Es compartir con esa gente".

La última en nominar fue Lucía y eligió darle sus primeros dos votos a Florencia y uno a Martín. La salteña que está nominada por atender el teléfono rojo justificó sus votos y sostuvo que los emitió solo "por afinidad". De esta manera los votos quedaron distribuidos de la siguiente manera: Florencia 15, Emmanuel 8, Agostina 8, Martín 6, Nicolás 4, Juliana 4, Joel 3, Rosina 2, Denisse 1.

Santiago del Moro anunció los nominados de GH

