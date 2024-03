Gran Hermano: Rosina en peligro por el fandom de Furia

En tanto que Emmanuel fue sancionado también por el Big ya que tras la gala de nominación se sacó el micrófono y mantuvo una charla con algunos participantes. “La verdad que no es nada gracioso. Me estoy refiriendo a Emmanuel y sabés que no voy a dejar pasar esta situación. De modo que vos también serás sancionado y te informo que estás nominado”, le había dicho el pasado jueves el dueño de la casa donde se alojan los participantes hace más de tres meses. Virginia no había quedado nominada por los compañeros, pero fue Bautista que siendo líder de la semana eligió salvar de la nominación a Nicolás y subir a la comediante.