Gran Hermano: Sorpresa y enojo en las redes tras la eliminación de Sabrina

En las redes sociales, hubo enojo por al eliminación de la rubia y no de Manzana. "Gran Armado resultó ser, como le salvaron el orto a manzana #GranHermano ", "LOCO ES IMPOSIBLE QUE NO SE HAYA IDO EL CORNUDO DE MANZANA, ESTO ES GRAN ARMADO #GranHermano ", "Pero esto es gran armado, no estaría entendiendo un carajo, se fue Sabrina y no manzana #GranFuria ", fueron algunos de los comentarios.

La gala de eliminación comenzó pasadas las 22, con una dura advertencia de Gran Hermano. "Cualquier información del exterior, que contamine el espíritu del juego, está totalmente prohibido. Sin embargo, Virginia he notado que en más de una ocasión has revelado o dado a entender cuestiones vinculados con el afuera que, si bien, no interfirieron en el juego no lo puedo permitir", dijo sobre algunos comentarios de la platense.

Al mismo tiempo, agregó: "ante ciertas situaciones que atentan contra el respeto y contra la sana convivencia. A mi no me corresponde involucrarme en las peleas que existan entre ustedes, pero si en las formas en que dirimen sus diferencias se alejan de lo que debe ser un trato civilizado. No voy a permitir los insultos y las ofensas reiteradas. Son una falta de respeto absoluta no solo entre ustedes y los televidentes".

Fuerte advertencia de Gran Hermano a los jugadores

Luego de la advertencia del Big, Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar que Joel es el primer participante nominado en salir de placa, es decir, el que menos votos negativos recibió. El hermanito que se destapó hace algunas semanas y empezó a jugador se mostró a favor de Federico. "Es una buena persona y quiero que se quede él", manifestó el participante quien admitió que su mayor deseo es que la gente elimine a Lisandro con quien, al mismo tiempo, mantuvo un pequeño enfrentamiento. "Hasta que Manzana no se salve de la placa no voy a estar feliz", sostuvo el extripulante de cabina que obtuvo apenas 0.6% de los votos.

Minutos antes de las 23, Del Moro hizo un nuevo ingreso a la casa para anunciar el nombre del segundo nominado menos votado por el público. Virginia fue la elegida y se mostró feliz por la noticia. "Ojalá que no tenga que armarla (valija) de nuevo", dijo la platense que obtuvo apenas el 2.7% de los votos.

Virginia continua en la casa de Gran Hermano

La tensión aumentó a lo largo de la noche y, el tercer salvado, fue Emmanuel. Joel fue rápidamente el que se paró de su lugar y corrió a saludar al participante. El estilista se mostró feliz por ser uno de los salvados de la gala y obtuvo el 4,47% de los votos. "Queee. Esto es joda?", "Naaaa, mentira", "Como que Emmanuel...", fueron algunos de los comentarios en Instagram tras la salvación del hermanito.

Lisandro fue el cuarto salvado por el público y fue Martín, líder de la semana, quien se mostró feliz por la noticia. "Confío en Licha, es un buen compañero. Es imposible que se vaya", dijo el Chino quien la semana pasada en medio de la salvación decidió sacar de placa a Furia. "Estoy feliz, gracias Chino por las palabras. Martín tiene un corazón enorme", acotó el último salvado que obtuvo el 7.49%. "Ya que hablan de la traición, quiero decir, Emma venía dándome abrazos, me dio hasta una pulsera que después rompí, me estaba matando por atrás, lo mismo con Manzana. Con Manzana habíamos quedado en decirnos todo en la cara y hoy otra vez volvió a hablar a las espaldas", dijo Martín quien se mostró molesto por las actitudes del jugador como así también de Emmanuel.

Martín rompió el silencio y cuestionó actitudes de Manzana y Emma

Con cuatro participantes en placa, Del Moro anunció que Nicolás es el quinto salvado de la gala. "Contento, feliz. Mucha incertidumbre. Los nervios van subiendo cuando mencionan a los que salen de placa y no dicen tu nombre", dijo el jugador que obtuvo 7.26%. "Son las personas más importantes para mí. Estoy contento de que salga de placa", dijo El Chino feliz por la salvación.

EL MINUTO DE LOS NOMINADOS EN EL CONFESIONARIO

Como en todas las galas, Gran Hermano llama a los últimos 3 jugadores nominados para, en un minuto, decirle a la gente por qué deben quedarse. "No tengo ganas de irme. Me costó incorporarme al juego y siento que tengo ganas de jugar. Es muy difícil la convivencia acá dentro, hay días que odias a todo el mundo. Quiero pedirle a la gente de Furia que voten a Federico al 9009", expresó Agostina.

Luego fue el turno de Sabrina quien dijo: "Me metí en el juego. Estuve pendiente en el juego esta semana, en las estrategias. Estoy mostrando mi parte de jugadora. Le vamos a meter de lleno a nuestro grupo (junto a Joel y Emma)".

Federico, el último en entrar al confesionario, y se mostró agradecido a la gente. "Obviamente no me quiero ir. He mostrado una parte que no conocían, pero es parte del juego y tuve riesgos. Sé que si hoy me quedo, las cosas van a cambiar. Estoy aprendiendo cómo se juega en la casa de Gran Hermano", reconoció Manzana. "Me voy a arriesgar en el juego y si hay que ir a placa todos los domingos, no pasará nada", agregó.