Griselda Siciliani irónica ante los dichos de Sabrina Rojas: "Flojísima de papeles"

Siciliani comenzó su intervención dejando claro que, aunque “no escuché todo lo que dijo, estoy al tanto”. En un tono visiblemente sereno, la actriz de Envidiosa comentó: “Yo no hablo de estas cosas de la vida íntima, no me gusta participar en estas discusiones mediáticas”. Sin embargo, no pudo evitar reconocer que la acusación de Rojas le resultó incómoda: “Me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero entiendo que es parte de la vida pública y de ser una actriz popular. Trato de entenderlo desde ahí, aunque no es que no me afecte”.