Guillermina Valdés opinó sobre el nuevo romance de Marcelo Tinelli

Guillermina reconoció el peculiar dato de la coincidencia con Marcelo: "Vivimos en el mismo edificio, por ahora está bien así, con el tiempo iremos viendo". De ese modo, el cronista le preguntó sobre Millet: "¿Te encontraste con su nueva pareja? ¿Tienen pensado juntarse? Bueno, ya que son una familia".

La opinión de Guillermina Valdés sobre el nuevo romance de su ex

La relación del momento y de la que todos hablan es la de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Es por eso que a muchos les intesaba saber que tenía para decir Guillermina Valdés, ex del conductor y madre del menor de sus hijos.

Así, Valdés se animó a exponer su pensamiento respecto al nuevo escenario sentimental de Tinelli: "No, no hablamos de eso. Sé que está muy bien y a mí me alegra, primero como persona que quiero y admiro. Después como papá de mi hijo, él tiene que estar bien y sé que así está, así que me pone contenta”.

Y para despejar todas las incógnitas, la modelo admitió que todavía no se cruzó en el edificio con la mujer que conquistó el corazón de Marcelo, por eso exteriorizó: “No la conozco pero ya la voy a conocer". ¿Cómo habrá tomado Marcelo estas declaraciones?