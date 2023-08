Hernán Drago habló a fondo de las famosas con las que salió

Hernán-Drago-.mp4

“¿Estuviste con alguna famosa que no sepamos?”, lanzó picante Fer Dente para comenzar a indagar sobre su vida pasada y con la ilusión de que el modelo y actor revele alguna primicia en su programa. Sin embargo, este prefirió mantenerse cauto y estar seguro a la hora de responder.

Es que antes de lanzar alguna certeza, eligió tantear cómo seguía la entrevista para dar una revelación o no: “¿Hay repregunta? Decime si sabes de alguna y yo te digo…”. Sin embargo, Fer Dente decidió no presionarlo y dejar que él tomara la decisión de contar detalles o no: “Yo no sé nada…”.

Ante la libertad que el conductor le dio, Hernán Drago admitió: “La respuesta es sí”. Algo sorprendido por sus dichos, Dente se mostró contento por el hecho de que haya guardado secretos por mucho tiempo: “Qué bien, me encanta”.

Ahondando en el tema y para tantear si había posibilidades de que dé a conocer un nombre, consultó: “Y, ¿sos un caballero sin memoria?”. Si bien Hernán Drago mencionó ser memorioso, eligió no revelar ningún nombre. “No, tengo memoria pero no lo expreso. Memoria emotiva”, bromeó.