Iliana Calabró contó cómo quedó la relación con su hermana Marina

Sin embargo, la artista remarcó: “Me pone mal, porque a ella no le gusta hablar de su vida privada y de sus cosas. Nosotras no somos amigas. Viste, que hay hermanas como vos con Goldie (Legrand) que todos los días se llamaban, se seguían y era hermosa esa relación”.

“A ella no le gusta y se pone incómoda. Como a ella no le gusta hablar de su vida privada, quién soy yo para hacerlo. La última vez me hice eco de algo que había salido en los medios, porque como te digo nosotras no tenemos esa relación de amigas”, reiteró Iliana.

Por último, respecto de su vínculo, señaló: “Yo siempre fui más mamaza que hermana. Si en el colegio le pasaba algo, como era siete años más grande, si tenía algún problema iba yo”.

Como arrancó la pelea entre Marina e Iliana Calabró

Todo arrancó a principios de diciembre del año pasado, cuando Iliana quebró en llanto en PH: Podemos Hablar (Telefe) al pedirle a Marina más presencia para con la familia. Ante varias idas y vueltas públicas, ambas pudieron limar asperezas para el cumpleaños número 50 de la periodista, pero la actriz volvió a hablar sobre la vida amorosa de su hermana frente a cámara y Marina redobló la apuesta.

Las palabras de Iliana fuer volvieron a tensar la relación cuando se refirió a los rumores de romance de Marina con su colega de Radio Mitre, Rolando Barbano. Luego de esto, la menor de las Calabró habló en LAM (América TV) y lanzó: “Que me suelte un poco”.