Impacto: denunciaron a una participante de Gran Hermano por explotación sexual

La causa fue presentada por al menos 18 presuntas víctimas, que aseguran haber sido menores de edad al momento de los hechos.

La participante de Gran Hermano Jessica Maciel quedó en el centro de una grave denuncia judicial por presunta explotación sexual . La causa fue presentada por 18 denunciantes, en su mayoría mujeres trans que aseguran haber sido menores de edad al momento de los hechos. El caso, que ya tomó estado público, generó un fuerte impacto mediático y puso el foco sobre su pasado fuera del reality.

La información fue difundida por el periodista Ángel de Brito , quien leyó fragmentos del expediente en su programa. Según explicó, la denuncia se encuentra en instancia de “averiguación de ilícito” y apunta a delitos como “ captación, promoción y explotación de la prostitución ajena y regenteo en la zona de San Martín”. El documento, fechado el 21 de marzo, cuenta con el respaldo de la asociación civil Madres de Víctimas.

En los testimonios incluidos en la denuncia, las presuntas víctimas relatan el mecanismo de captación. “Las víctimas aducen haber sido explotadas cuando ejercían la prostitución sobre la ruta 8”, se lee. Además, sostienen que “fueron captadas cuando tenían entre 16 y 17 años” y que Maciel “las convocaba a su casa particular”, donde eran introducidas en el circuito.

Otro de los ejes centrales de la acusación tiene que ver con el cobro de dinero. “Debían pagarle una suma de dinero a la Maciel o a quien ella designara”, señala el documento. En ese sentido, se describen situaciones de presión y coerción. “Si a la Maciel no le pagabas, llegaba en su vehículo con su ‘brigada’”, detalla uno de los fragmentos leídos al aire.

Los relatos también incluyen episodios de violencia física. “Acorralada con palos, fierros y piedras de gran tamaño”, describe una denunciante sobre un hecho puntual. En ese mismo testimonio, agrega: “Nos encerraron y molieron a palos, a tal punto de que nos internaron en un hospital”. Estas declaraciones forman parte del expediente judicial en curso.

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"Ella genera admiración y medio y lucra con ello"

Además, las denunciantes describen un clima de intimidación constante. “Ella genera admiración y miedo y lucra con ello”, sostiene uno de los testimonios. También mencionan otro supuesto mecanismo de control: “Otro método aleccionador era crear denuncias falsas”, lo que, según relatan, incrementaba el temor por posibles represalias.

El documento también advierte sobre la presunta captación de menores aún más jóvenes. “Captación de menores trans, algunas desde los 13 años”, se detalla. Según las denunciantes, muchas provenían de distintas provincias y eran acogidas bajo la órbita de la acusada. El objetivo, sostienen, era su explotación económica dentro del circuito.