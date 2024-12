¡Inesperado! Ángel de Brito confirmó una baja sensible en LAM para el 2025

Si bien la salida más rimbombante de LAM es la de Fernanda Iglesias, quien acusó que el sueldo de 200 mil pesos no era suficiente para seguir ligada a este programa, no será la única. Se debe a que Ángel de Brito confirmó que el equipo sufrirá la pérdida de un pilar de la producción del ciclo.

“Te queremos. Lo mejor para vos en los nuevos trabajos”, comentó el conductor sin hacer alusión a los motivos por los que decidió salir del programa. Además, cerró con un picante palito para Fernanda Iglesias: “Vino hasta el último día como una profesional, como debe ser. Así que lo mejor para vos querida”.

Ángel de Brito-LAM-2025-2.jpg

Por su parte, Dolores Villalba se expresó en las redes sociales con mucha tristeza por dejar de ser parte de este programa: “Hoy fue mi último día en LAM y la verdad es que voy a extrañar mucho ser parte del mejor programa de espectáculos del país”.

La fuerte declaración de Fernanda Iglesias tras su salida de LAM

Fernanda Iglesias salió de LAM y ventiló las razones por las que decidió dejar de ser parte del programa: “Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Siempre voy a estar agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”.

Ahondando en los motivos de su salida, expuso: "Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220 mil pesos". Por su parte, Ángel de Brito también reaccionó a este comentario, ya que cuando le marcaron que “paguen bien también y no den miserias”, él decidió responder: “La tele paga lo que vales. No es el Estado”.