Ángel de Brito ninguneó a Fernanda Iglesias luego de su denuncia contra LAM

La renuncia de Fernanda Iglesias al panel de LAM (América) sacudió las redes sociales este miércoles, luego de que la periodista confirmara su decisión a través de historias de Instagram. "Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa", escribió Iglesias en un posteo que no tardó en generar revuelo.

En su publicación, la periodista también agradeció al conductor Ángel de Brito por el apoyo brindado durante los últimos años: "Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Siempre voy a estar agradecida a Ángel por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy".

La propuesta económica que rechazó Fernanda Iglesias

Este cambio no fue bien recibido por la periodista, quien habría optado por abandonar el ciclo antes del 31 de diciembre, la fecha originalmente pactada para finalizar su participación. “Quiero algo más estable”, habría comentado a personas cercanas.

Yanina Latorre, compañera de panel, se refirió al tema con un tono irónico: "A mí me dijo que iba a estar durante todo diciembre porque quería cobrar el sueldo entero. Ayer nos despedimos como siempre, y hoy nos enteramos por las historias de Instagram".

Por su parte, Ángel de Brito, conductor del programa, compartió su sorpresa y reflexionó sobre la salida de Iglesias. “Yo estuve charlando con ella en el camarín. Me devolvió una paleta de paddle que le había prestado, nos reímos y hasta le ofrecí hacerle un homenaje mostrando sus mejores momentos en el programa. Pero no me dio tiempo, me abandonó antes”, comentó entre risas.

Ángel de Brito reveló que le había dicho Fernanda Iglesias previamente

Además, De Brito aclaró que la renuncia no lo sorprendió del todo, dado que ya habían conversado sobre la propuesta laboral para el próximo año. "Fernanda vino y me dijo que no iba a seguir porque no le gustó la oferta. La conozco hace 25 años, sé cómo es. La quiero y la valoro como profesional, pero nada de lo que haga me sorprende", expresó.

Fernanda Iglesias había regresado a LAM después de un período en España, marcado por problemas personales. Su paso por el programa estuvo repleto de momentos destacados, incluyendo fuertes discusiones con otras panelistas y debates en vivo que capturaron la atención del público.

La salida de Fernanda Iglesias deja un vacío en el programa, que ha sido conocido por los intercambios y opiniones tajantes de su panel. Mientras tanto, la periodista ya mira hacia el futuro, buscando un nuevo proyecto que le ofrezca estabilidad y motivación.