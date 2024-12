Luis Ventura reveló que tiene que pasar para que él vuelva a Intrusos

Luis-Ventura-4.jpg

El periodista hizo mención a la despedida de la actriz y a las palabras con las que dejó el ciclo: “Se despidió Florencia de la V dejando un clamor: ‘aguanten los putos, los travas y viva Perón’. Algo que ideológicamente la define y que también tiene que ver con su tema de elección sexual. No creo que la decisión de irse pase tanto por lo segundo, sino más bien por lo primero”.

Por qué Luis Ventura no regresaría a Intrusos pese a haber sido confirmado

El exintegrante de Intrusos también explicó su vínculo actual con América TV y su decisión de continuar al frente de su programa Secretos Verdaderos, además de estar en negociaciones para sumar nuevos proyectos. “Mi elección es quedarme donde estoy, que es a la tarde, y seguir con Secretos Verdaderos. También hay una propuesta para hacer otro programa que quizás no tenga nada que ver con el espectáculo o el chimento, sino algo más político, incluso con abogados. Además, hay un canal de streaming que se está empezando a armar”, destacó.

Más allá de su presente profesional, Luis Ventura se permitió recordar su conflictiva salida de Intrusos. En su relato, hizo referencia a las circunstancias que rodearon aquel episodio y cómo la situación lo afectó personalmente. “Yo me fui de Intrusos por la ventana, no por la puerta. Me fui engañado en que me estaba tomando una licencia y resultó ser un despido. Esa misma noche terminé internado en terapia intensiva en la Clínica Trinidad. Al día siguiente, un familiar me contó que el conductor de Intrusos estaba diciendo que me había despedido”.

luis-ventura-arremetio-contra-jorge-rial-en-plena-disputa-judicial-fuente-archivo-IQHH7JWJ3NCOHAK6UJ6VGD2DII.avif

Pese a ese pasado turbulento, Ventura destacó su comodidad en América y aseguró que está abierto a escuchar nuevas propuestas. “Cuando un profesional es buscado de distintos lados es porque algo ha hecho en el medio. La única manera que volvería a Intrusos es como conductor, no hay otra forma”, sentenció.

A modo de cierre, el periodista reconoció que los ofrecimientos laborales le generan satisfacción, ya que lo invitan a repensar su lugar dentro del medio y a evaluar qué otros desafíos puede enfrentar en una carrera que, después de tantos años, aún le sigue generando oportunidades.