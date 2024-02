Isabel contó cuál es su participante favorito de Gran Hermano para el amor

Isabel Gran Hermano.png Isabel de Gran Hermano reveló con quién pasaría una noche de pasión.

“¿Licha, Manzana o Nico”, le expresó sobre tres concursantes que continúan en el reality para que elija alguno de esos nombres. Picante como siempre, Isabel le dio el gusto al periodista y optó por uno, con una llamativa aclaración.

A quién elegiría Isabel de Negri de Gran Hermano para tener una noche de pasión

La exparticipante aseguró que ninguno de esos concursantes de Gran Hermano que le nombró Piñeiro le llamaban mucho la atención. “A mí no me entra por lo de afuera, no me entra el afuera”, confesó Isabel de Negri, sin filtros, sobre lo que pensaba de sus excompañeros.

Sin embargo, el conductor continuó tratando de obtener un nombre con quien la mujer podría tener su última noche de sexo en el certamen y reconoció que Lisandro Navarro tiene “onda”, dándole de esa forma el visto bueno.

Isabel rápidamente aclaró que ni siquiera estaría con Licha, ni con ningún otro, debido a que ninguno de los hermanitos tienen una característica que a ella le gusta mucho en un hombre. “No me calienta. A mí me calienta otra cosa del hombre, la inteligencia”, remarcó.