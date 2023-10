Ismael Serrano: “Hay que celebrar el tiempo que nos toca vivir”

Los espectáculos de Serrano siempre son un encuentro con la palabra, de poesía musical donde también se permite agregar información para dar mayor apreciación sobre la obra. “Las canciones subsisten por sí solas y se entienden perfectamente así. Creo que la palabra hablada ayuda a darle otra dimensión (a la canción), otra lectura, y ayuda a contextualizar. Ayuda a entrelazarlas y genera un contexto que permite un viaje diferente. Saca un mensaje distinto a la audiencia. A mí me gusta pensar que el concepto es una especie de viaje que nos embarca con la primera canción. Y uno transita diferentes paisajes. Muchos tienen algo en común porque de alguna manera ese viaje tiene una mirada igual a esa gente que tiene una mirada parecida a la tuya”, explicó el español, que en marzo cumplirá 50 años. Y agregó: “La palabra hablada permite ese paralelismo con el viaje que tiene múltiples paradas. No me gusta pensar como una mera sucesión de canciones porque me gusta mucho teatralizar la puesta en escena y me divierte mucho”.

Ismael Serrano El próximo jueves desembarcará en el club Pacífico de Neuquén.

Mirada política

En un momento caliente para Argentina en la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales, el cantautor, que tiene un vínculo muy especial con el país (se casó con una argentina), hizo una reflexión al respecto y aseguró que ve un panorama “preocupante”.

“Estoy preocupado como lo ve todo el mundo. Lo que representa este tipo de auge de movimientos como la ultraderecha también ocurre en Europa. Habría que preguntarse por qué gran parte de la sociedad siente tanto desafecto por la parte política tradicional. Por qué tanta gente se siente abandonada, no se siente interpelada por el discurso y por el programa de esos políticos. Y así emerge este tipo de políticos –de derecha- que no tienen nada de nuevo porque sus discursos negacionistas, los mismos que se utilizaban durante la dictadura para negar el genocidio y justificar alguna acción sistemática con los derechos humanos”, opinó Serrano. Y si bien el artista recalcó que “no tienen nada de nuevo”, dijo que “atraen” a mucha “gente joven”. “A lo mejor se sienten desamparados (los jóvenes). Y deberíamos preguntarnos por qué gente joven piensa que se le ha robado el futuro, se le ha robado el protagonismo que merecían. De alguna manera, creo que esto tiene que ver con una cuestión de autoestima generacional. No se los atiende, no se atienden los problemas reales. Deberíamos todos reflexionar sobre cómo les hemos fallado. Por más promesas políticas que se hagan cuando se intentan implementar los resultados no parecen llegar a esos ciudadanos que parecen desamparados. Eso, igual, no justifica a la ultraderecha que nos quiere hacer retroceder en libertades y derechos”.

Embed - Ismael Serrano - Ahora Que Te Encuentro ((20 Años - Hoy Es Siempre) [Directo])

Medios

Por otro lado, Serrano sostuvo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación, que han contribuido a crear “monstruos”.

“En su espectacularización del debate político, ahora los intentan frenar y es muy difícil. No solamente los medios sino también en el lenguaje que hemos utilizado. No ha sido menor esto de deshumanizar al contrario a tal punto de que es válido decir cualquier barbaridad. Nadie ha puesto un pero cuando se dicen cosas en prime time. Esto no es algo exclusivo de Argentina. Tiene que ver con un sistema que colapsa, que está en decadencia absoluta. Y que trata de perpetuarse como un último experto a través de esa ultraderecha que es como el canto del cisne. Que intenta perpetuar un modelo de crecimiento desigual. Un modelo que está en conflicto permanente con nuestro medioambiente, que está siendo cuestionado por todo el mundo y la gente se da cuenta. Creo que el sistema resiste a través de esta ultraderecha que es una suerte de anticuerpo ante la posibilidad del cambio. Ante la mirada crítica de ese centro de la sociedad que necesita que sus problemas sean atendidos”, opinó el cantautor.