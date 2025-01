Javier Milei furioso por un hombre que se muestra muy cercano a Yuyito González

En medio de rumores de distanciamiento entre Javier Milei y su novia Yuyito González , una nueva polémica se suma a la escena. Esta vez, las denuncias apuntan a un supuesto manager o productor de la ex vedette, quien habría intentado conseguir lujosos canjes en Miami bajo el título de "primera dama". El episodio no solo ha generado tensiones en la pareja, sino que también incomodó al equipo presidencial, que se apresuró a desvincularse del tema.

Del Greco, de más de 50 años, habría retomado contacto con Yuyito en los últimos meses, aprovechando el momento de mayor exposición pública de la conductora en décadas. Desde su nuevo rol, el productor habría presentado a González como una figura política destacada, aunque su representación no obtuvo los resultados esperados.

Además, el historial de Del Greco no juega a su favor. Según algunas fuentes, el productor habría enfrentado denuncias previas por presuntas estafas en una concesionaria de autos que habría estado a su nombre, lo que alimentó las críticas sobre su desempeño actual.

Yuyito 2.jpg Yuyito González

La respuesta de Casa Rosada

La polémica no tardó en llegar a oídos de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, quienes consultaron al equipo presidencial sobre el incidente. La respuesta fue contundente: “Nosotros no tenemos nada que ver con esto, que responda la señora”. Esta declaración busca dejar en claro que las gestiones de Del Greco y González no están vinculadas al entorno de Javier Milei ni cuentan con el aval del Ejecutivo.

Sin embargo, el episodio ha generado cierto malestar dentro del gobierno, especialmente por la exposición mediática que ha adquirido Yuyito González en las últimas semanas. Desde el equipo de comunicación presidencial, habrían manifestado su preocupación por el impacto negativo que esta situación podría tener en la imagen del mandatario.

Mientras tanto, los rumores de tensiones entre Milei y Yuyito continúan creciendo. Aunque ambos han desmentido las versiones de una posible separación, lo cierto es que este escándalo pone aún más presión sobre la pareja, que enfrenta un constante escrutinio público.