Javier Milei irá a ver a Fátima Florez y podría cantar ante el público

Embed - VISIONSHOW on Instagram: " El presidente Javier Milei asistirá a una función especial del espectáculo “Fátima Universal”, protagonizado por Fátima Flórez, que se realizará el martes 27 de enero a las 21 h en el Teatro Roxy de Mar del Plata. La actriz anunció públicamente la presencia del mandatario en la temporada teatral, lo que reavivó el interés por la relación personal que ambos mantuvieron y que fue parte de la agenda mediática durante la campaña electoral y los primeros meses de su gestión. La confirmación de la asistencia de Milei representa además el primer encuentro público entre ambos tras haberse separado, después de que meses atrás ambos anunciaran el fin de su relación. La pregunta sobre si el vínculo continúa como una amistad consolidada o si hay posibilidad de un nuevo acercamiento vuelve a cobrar relevancia en el ambiente social y mediático. La visita del Presidente a la ciudad costera se da en un contexto político marcado por su agenda de actividades en Mar del Plata: tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei llegará para participar de eventos como la Derecha Fest, un encuentro libertario que reúne a dirigentes y militantes del espacio político que lidera, y se espera que también asista a otras actividades públicas antes de la función teatral. La función fue difundida como una “función súper especial” del espectáculo que encabeza Fátima Flórez, con participación destacada de Marcelo Polino, dirección artística de la propia Flórez y producción de Pardo Producciones. La temporada en Mar del Plata suma así un capítulo con fuerte interés político y social, dado que la presencia presidencial en un espectáculo artístico siempre genera repercusión. #Visionshow #JavierMilei #FátimaFlórez #MarDelPlata #FátimaUniversal #DerechaFest #TemporadaTeatral #Política #Espectáculos"

