Javier Milei irá a ver a Fátima Florez y podría cantar ante el público
El encuentro será este martes 27 de enero en Mar del Plata. La actriz anticipó que le pedirá que cante sobre el cierre del show.
Javier Milei participará del show teatral de su expareja Fátima Florez en Mar del Plata. El presidente está en La Feliz como parte de su “Tour de la Gratitud” y en su agenda tiene previsto la visita al teatro Roxy donde su ex presenta “Fátima Universal”.
La función será este martes 27 de enero y la propia actriz confirmó que tuvo que reprogramarse especialmente para adaptarse a la agenda presidencial. De hecho, el flyer que circula en redes sociales a modo de promoción del espectáculo informó que el show comenzará de manera excepcional a las 21.
“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, contó Florez sobre la participación del mandatario y anticipó que habrá “guiños a la realidad”.
“Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, dijo sobre la posibilidad de que sobre el final del show Javier Milei suba al escenario para mostrar su pasión por la música.
Sobre “Fátima es Universal” se trata de un espectáculo para toda la familia. La capocómica realiza más de 25 imitaciones. También hay orquesta y bailarines en vivo.
