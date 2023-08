Jésica Cirio blanqueó y dio detalles de las propuestas que recibe desde que está soltera

2023 fue un año muy movido para Jésica Cirio , quien no solo se separó, sino que también tuvo que aguantar todo el escándalo alrededor de la figura de Jey Mammon, quien era su compañero en La Peña de Morfi. Sin embargo, el tiempo pasó y al parecer, sacando las menciones de supuestos nuevos novios, todo se calmó para ella.

Jésica Cirio 1.jpg

Entre risas y complicidades, Jésica respondió a la pregunta sobre si tenía algo "dando vueltas". Su respuesta fue clara: "No, nada, no tengo tiempo. Me explotan mis redes sociales". Con naturalidad, admitió haber recibido una amplia gama de invitaciones, abarcando todos los rubros imaginables. Aunque se mantuvo alejada de los mensajes generales, confesó que su equipo de redes le alerta sobre quiénes se han comunicado con ella.