Jesse se alejó de Jesse & Joy por su salud mental y el dúo con su hermana llega a su fin: el comunicado

El comunicado lo firmó solo Jesse y habló de la necesidad de cuidar su paz y bienestar. Cumplirá los compromisos hasta el 17 de noviembre en Londres y luego cada uno seguirá su camino.

Jesse & Joy llegó a su fin. Jesse, el hermano del dúo mexicano, publicó este lunes un comunicado en sus redes sociales en el que anunció que se toma un tiempo personal para cuidar su salud mental y emocional, lo que implica el fin de la sociedad musical que sostuvo junto a su hermana Joy durante más de dos décadas.

El mensaje, firmado únicamente por Jesse, no habla de separación en términos explícitos pero deja en claro que el ciclo del dúo se cierra: cumplirá los compromisos agendados hasta el 17 de noviembre en Londres y después seguirá cada uno por su propio camino.

"He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia", escribió Jesse en el primer párrafo del comunicado de cuatro páginas. La decisión, aclaró, "nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional".

Jesse también le dedicó palabras a su hermana con emoción y gratitud: "A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz". Y cerró con un mensaje para sus fanáticos: "Gracias por el amor y el cariño que nos han dado durante tantos años, gracias por cada concierto, por cantar con nosotros, por sentir con nosotros, gracias por hacernos sentir, por sus mensajes y por permitirnos acompañarlos en tantos momentos de sus vidas. Todo ese cariño tiene un lugar muy especial en mi vida".

Jesse & Joy: la historia del dúo que marcó a una generación de Latinoamérica

Jesse & Joy se formó en 2004 en Ciudad de México. Los hermanos Jesús Alberto González Saiz (Jesse) y Joy González Saiz (Joy), hijos de padre mexicano y madre estadounidense, comenzaron a escribir canciones juntos desde muy jóvenes y lanzaron su primer álbum, Quiero más, en 2006. La combinación entre la guitarra y las composiciones de Jesse y la voz de Joy construyó un sonido distintivo que los posicionó rápidamente como uno de los dúos más importantes del pop latino.

Su segundo álbum, Esta es mi vida (2008), los consagró en toda la región con canciones que se convirtieron en himnos de una generación. El éxito de ¡Corre! y Espacio sideral los llevó a ganar su primer Grammy Latino en 2009. Desde entonces acumularon múltiples premios, incluyendo un Grammy de la Academia de Grabación de Estados Unidos en 2013, y llenaron estadios en México, Estados Unidos, América Latina y España.

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Su discografía incluye siete álbumes de estudio y colaboraciones con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Marco Antonio Solís y Mario Domm, entre otros. Canciones como ¿Con quién se queda el perro?, Camarón y Lo que no ves forman parte de la banda sonora de millones de personas en el mundo hispanohablante.

Jesse fue siempre el cerebro musical detrás del dúo: compositor, productor y arreglador de prácticamente toda la obra de la dupla. Joy, la voz reconocible al instante. Juntos construyeron algo que, según las propias palabras de Jesse en su comunicado, "es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes".

La última fecha confirmada del dúo es el 17 de noviembre de 2025 en Londres, Inglaterra. Después de ese show, cada uno seguirá su camino.