Jimena Barón mostró cómo avanza su embarazo y contó el problema que está padeciendo

Desde la playa, Jimena lució una malla enteriza negra que resaltaba su silueta y marcaba el crecimiento de "el pibe", otra forma humorística con la que se refiere al bebé que espera. Aunque aún no conoce el género del bebé, la emoción de la llegada de un hermano para Momo es evidente en cada uno de sus posteos.

Jimena (1).jpg Así avanza el embarazo de Jimena Barón

Las complicaciones que vive Jimena Barón

Sin embargo, como cualquier embarazo, esta etapa no está exenta de desafíos. La actriz confesó en sus historias de Instagram que el crecimiento de su panza le está complicando la elección de ropa: “Se me está complicando con el tema de la ropa”, admitió, y agregó que está considerando “caer” en las compras de ropa maternal. Con su característico humor, compartió cómo dobla y adapta las prendas de su vestidor para sentirse cómoda.

Además, Jimena no perdió la oportunidad de reírse de los cambios en su cuerpo. Comparó la textura de su piel con "una molleja", pero lejos de verlo como algo negativo, explicó: “En mi mente digo que mi cuerpo acumula la grasa para el bebito y con eso me conformo”. No obstante, no todo son desafíos, ya que celebró que sus uñas están “increíbles, largas, fuertes y duras”.

La llegada del bebé no solo emociona a Jimena y a Tuma, sino también a Momo, quien tuvo una reacción conmovedora al enterarse de que será hermano mayor. Este será el primer hijo en común de la actriz y el empresario, y la familia ensamblada no podría estar más feliz.