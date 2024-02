Joel de Gran Hermano contó todos los detalles de su triste historia familiar

El ex participante de la presente edición de GH reveló en una entrevista detalles de su dolorosa historia familiar.

Joel Ojeda es uno de los ex participantes de Gran Hermano de la presente edición que busca regresar a la casa más famosa del país a través del repechaje. "A partir de la experiencia que tuve en GH pude ver lo importante que son los vínculos", comentó en una entrevista con la Revista Gente.

Al borde del llanto, el joven de 32 años, reveló que su participación en el reality le ayudó a soltar los rencores que cargaba consigo, como si se tratara de una mochila más. El aislamiento lo llevó a experimentar la añoranza por los que ya no están y a valorar la presencia de quienes siguen en su vida.

Antes de ingresar al reality de Telefe, Joel trabajó como tripulante de cabina de una reconocida aerolínea, donde protagonizó un par de videos que se hicieron virales en redes sociales y donde las pasajeras le declaraban su amor. También estuvo cuatro años viviendo en Perú trabajando como modelo, pero comenzó a extrañar su país, su casa, su gente, y en la pandemia decidió volver.

Las duras declaraciones de Joel de Gran Hermano

Además del fallecimiento de sus hermanos, otro de los momento que marcó por completo a Joel Ojeda fue la separación de sus padres. Tras su paso por Gran Hermano, así reveló cómo se sintió con aquel hecho: "Mis padres se separaron en un momento bastante clave de mi vida. Creo que una etapa muy importante es la etapa de adolescencia, cuando te empezás a relacionar, a tener amigos y a explorar el mundo. Para mí, vivir un caos así en mi casa en esa etapa, fue muy duro porque todo lo que pasaba en mi familia lo llevaba a mis amistades, y muchas veces me quedaba solo o me descargaba con mis amigos".

"Aprendí que hay que aprovechar a los padres... Sin importar si están juntos o no. No es tan relevante eso, hay que valorarlos a los dos por igual y ser conscientes. Saber entenderlos, y no ser tan duros con ellos", reflexionó.

Por último, aclaró que al día de hoy su vínculo con su madre es "excelente" y que "se quieren mucho". Por otro lado, aclaró que desde que salió de la casa aún no vio a su papá. Que recibió mensajes por parte de él pero nada más.

"Al final es mi papá y, lo que haya pasado, para mi ya no tiene relevancia, porque a partir de ahora y a partir de la experiencia que tuve en Gran Hermano me ayudó a comprobar lo importante que son los vínculos", cerró.