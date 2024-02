Joel reveló cómo fue su romance con Rosina antes de entrar a Gran Hermano

En la actual edición de Gran Hermano cambió totalmente el criterio a diferencia de la pasada edición. Es que uno de los temas que más dio que hablar y gustó al año pasado fue el shipeo entre Marcos Ginocchio -ganador de GH- y Julieta Poggio, que conformaban “Marculi” para los televidentes. Pero, en 2024, las parejas no dieron resultado y fueron desarmadas mediante el voto de los seguidores.

A diferencia de los otros romances, el de Joel y Rosina comenzó afuera de la casa de GH, previo a ingresar. En diálogo con los exjugadores Nacho Castañares y la Tora Villar durante el streaming de GH , Joel confesó la relación previa: “Nos vimos un par de veces”. Sin embargo, no se animó a profundizar sobre el tema: “Hay cosas que yo no las voy a decir, porque quiero que ella esté también” .

JOEL - ROSINA.mp4 En una charla íntima, Joel y Rosina revelaron que habían tenido una relación amorosa antes de entrar en la casa de Gran Hermano.

“Obviamente, al momento de salir Rosina me dice en la casa ´ay, no hablamos de esto´, de que voy a decir si llego a salir. Por esas cosas voy a esperar a que ella esté. Lo que sí voy a decir es que, en lo que a mí me compete, fue algo muy cortito”, contó.

En ese “cortito” tiempo, del cual no pasó tanto, ambos disfrutaron juntos de ver la pasada edición de GH y transitar el casting: “Fue muy lindo para los dos. Ella decía lo mismo. Fue en Argentina. Fue este año, dos meses antes de entrar a la casa. Sabíamos del casting y de hecho los vimos juntos en mi casa”.

Lo cierto es que en esas miradas se reflejaba cierta tensión de la cual la casa se puso al tanto y conoció que previamente hubo una relación, aunque nunca le dieron explicaciones profundas a sus compañeros. Joel dio indicios de lo que había pasado del otro lado de la puerta cuando en medio de los festejos por el cumpleaños de Rosi, Ojeda aprovechó para besarla.